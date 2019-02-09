Телеканали СТБ і UA: ПЕРШИЙ оголосили імена півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. З 9 лютого в прямих ефірах за право представити Україну боротимуться 16 виконавців. Читайте в матеріалі докладніше.

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«Національний відбір знов тішить дуже якісним складом виконавців і абсолютно різними жанрами. Традиційно до нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому минулого року на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не склали руки, а прислухалися до наших порад і використали цей рік, аби підготуватися максимально якісно і професійно. Найцінніше, що знову готові боротися зірки, які вже мають досвід участі в цьому непростому відборі. Адже справжній артист завжди буде йти до кінця. Я бажаю всім півфіналістам удачі в цій непередбачуваній боротьбі за путівку в особливий світ музики – конкурс Євробачення», — зазначає музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта.

За правилами 22 січня відбудеться традиційне жеребкування, яке визначить порядок виступів конкурсантів у півфіналах.

Нагадаємо, що прямі ефіри Національного відбору 2019 року пройдуть 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

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