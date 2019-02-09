Дивіться онлайн-трансляцію першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2019 вже 09.02.2019 о 19:00 на нашому сайті. Прямий ефір ви можете подивитися на телеканалах СТБ і UА:Перший.



Відповідно до жеребкування від 22 січня 2019 року в першому півфіналі виступлять такі 8 виконавців:

Всі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 ви можете послухати саме зараз.

До слова, суддівський склад та ведучий залишилися незмінними. Вести Нацвідбір на Євробачення-2019 буде Сергій Притула. Судді відбору – Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken). Музичним продюсером Національного відбору залишається Руслан Квінта.

Керівник Нацвідбору Наталя Франчук про журі: «У цьому складі ми будемо працювати всього другий сезон. І не так багато в нашій країні людей, які самі пройшли школу Євробачення і були там успішні. Джамала перемогла не так давно, і прислухатися до її думки обов’язково потрібно. Вона вимоглива, але справедлива.

Андрій Данилко хоч і став другим, але його Вєрка Сердючка досі залишається для «єврофанів» культовою. Ви ж помічаєте, що у фан-зоні великого Євро завжди багато глядачів із зіркою на голові. Для нього важливо, щоб учасник не був схожий на стандартних виконавців на конкурсі, і він відстоює цю позицію максимально відверто.

Женя Філатов також має вдалий досвід виступу на Євробаченні з проектом Onuka в Києві. Але найголовніше – він сам музикант і один з найкращих музичних продюсерів та аранжувальників у країні».

Нагадуємо, голосувати за вподобаних вам учасників першого півфіналу відбору на Євробачення-2019 ви можете в додатку Телепортал або за допомогою смс-голосування після того, як у прямому ефірі буде оголошено, що лінії для голосування відкриті.

Більше на тему: Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2019

Дізнайтеся першими, хто пройшов до фіналу за результатами голосування глядачів і журі в першому півфіналі відбору на Євробачення-2019 від 09.02.2019, в нашій онлайн-трансляції!

Другий півфінал відбору на Євробачення-2019 дивіться онлайн вже 16 лютого о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалах СТБ та UА:Перший. І не забувайте про Facebook-трансляції з бекстейджу з неперевершеною ведучою Надією Матвєєвою.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2019 відбудеться 23 лютого.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ