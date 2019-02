Разом з Джамалою та Андрієм Данилком у виборі найдостойнішого виконавця на Євробачення-2019 візьме участь композитор, саунд-продюсер і засновник групи The Maneken – Євген Філатов. Більше про артиста та про те, яким був його творчий шлях, дізнаєтеся з біографії Євгена Філатова.

Повне ім’я: Філатов Євген Володимирович

Псевдонім: The Maneken

Дата народження: 28 травня 1983 року

Місце народження: Донецьк

Діяльність: композитор, саунд-продюсер

Сімейний стан: одружений

Найкращі роботи: пісні «Fast’n’Slow», «100%», «Magic of the Moment», «Keep Moving On», «Л/П», «Wasted Tears», «Обратный билет», «Magic Force».

Детальна інформація

У 2007 році The Maneken став одним з перших артистів у світі й першим у країнах Східної Європи, який використав у своєму шоу революційну сенсорну панель, чутливу до дотиків. За допомогою неї слухачі змогли спостерігати за створенням музики прямо на сцені. Interactive Media Table Show стало справжньою сенсацією і вивело тоді ще сольного артиста в статус головної зірки локальної електронної сцени.

Сьогодні у дискографії вже гурту The Maneken 6 номерних альбомів і понад 20 синглів. Дебютна платівка First Look вийшла на лейблі Lavina Music, а через рік була випущена на Somekind Records – саблейблі мейджора Virgin – та набула популярності у Франції та Японії. Другий альбом Soulmate Sublime гурт записав у співавторстві з німецьким режисером Чарлі Стедлером. Альбом Portrait, своєю чергою, став одним із релізів 2013 року з найбільшими продажами на українській сцені.

Останній на сьогодні альбом The Maneken – Sale – це великий концептуальний проект. Трилогія EP-релізів (Sale 30%, Sale 60%, Sale 90%), що послідовно виходили протягом 2015–2016 років. З виходом останньої EP The Maneken представив повноформатний альбом Sale%. Його головна особливість — велика кількість запрошених вокалістів. У записі Sale% взяли участь Gaitana, ONUKA, Brunettes Shoot Blondes, Nicole, Sophie Villy.

За свою кар’єру The Maneken грав на одній сцені з багатьма світовими зірками, але найпам’ятнішим шоу вважають виступ перед культовим британським гуртом Jamiroquai в Палаці Спорту. За словами Євгена Філатова, цей вечір став для нього одним з найважливіших у житті. Не дарма преса ще в 2008 році справедливо охрестила The Maneken «українським Jamiroquai».

У 2016 році Євген Філатов спільно з Натою Жижченко запустив лейбл VIDLIK Records. Сьогодні на лейблі виходять записи ONUKA, The Maneken і друзів. Так, саме на VIDLIK дебютував The Elephants – гурт-відкриття на українській сцені в 2016 році, продюсуванням якого займається Євген.

Того ж року у фінал Національного відбору на Євробачення пройшли пісні Sunsay і Brunettes Shoot Blondes, аранжуванням яких займався Євген Філатов.