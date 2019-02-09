Джамала про YUKO: Це єдина вокалістка, яка заспівала як пластинка

Під час Нацвідбору на Євробачення-2019 під номером 5 виступив гурт YUKO. Музиканти представили пісню «GALYNA GULIALA» в українському стилі. Що сказали журі про номер – дізнайтеся в матеріалі.

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Сергій Притула сказав, що в пісні «GALYNA GULIALA» відчувається Україна і він навіть став на одне коліно, щоб побачити татуювання солістки YUKO на нозі. Хоча в прямому ефірі з’ясувалося, що вокалістка є громадянкою Росії, але дівчина вже 7 років живе в Україні. Ведучий також зазначив, що українською мовою вона спілкується краще, ніж суддя Євген Філатов.

Євген Філатов відповів на це так: «Я сам з Донецька і зараз вивчаю українську мову з викладачем, обіцяю, зовсім скоро ви почуєте від мене коментар рідною мовою. А поки хочу сказати, що у YUKO все супер, мені дуже сподобалося».

Джамала ж зазначила: «Відмінно заспівано наживо. Це єдина вокалістка сьогодні, яка заспівала як пластинка».

А ось Андрій Данилко був більш категоричний. Він стверджує, що така пісня не підходить для Євробачення: «Я би взяв вас на День України на Слов’янський базар. А так, мені дуже сподобалося».

Пізніше з’ясувалося, що використовувати пісні з текстом інших виконавців, а також українські народні, не можна за правилами Євробачення. Як учасники гурту YUKO вийдуть з цієї ситуації? Вони пообіцяли розказати на фіналі, якщо потраплять туди.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2019 відбудеться 23 лютого.

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