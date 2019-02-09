Brunettes Shoot Blondes: історія створення, творчість та всі новини про гурт

За право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі змагатиметься відомий гурт Brunettes Shoot Blondes. Інді-рок-гурт не вперше бере участь у Національному відборі на Євробачення і вже виходив у фінал. Та чи переможуть чоловіки цьогоріч – вирішать журі й глядачі. Чим відома творчість Brunettes Shoot Blondes – читайте в матеріалі.

Brunettes Shoot Blondes – інді-рок-гурт із Кривого Рогу. Після випуску кількох кліпів колектив почали називати інтернет-сенсацією в таких міжнародних медіа, як Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Музиканти візьмуть участь у Нацвідборі на Євробачення-2019 з піснею «Houston», прем’єра якої відбудеться 29 січня.

Brunettes Shoot Blondes було засновано на початку 2010 року в Кривому Розі. Музичний колектив має дуже оригінальну назву: «brunettes shoot blondes» в перекладі з англійської означає «брюнетки стріляють у блондинок». Український гурт було створено після знайомства Андрія Ковальова (автор пісень) з Романом Соболем (ударні). Музиканти посилено працюють над студійними записами, грають у жанрах інді-поп, альтернатива та ведуть активну концертну діяльність.

Склад гурту:

Андрій Ковальов (гітара, вокал)

Роман Соболь (ударні)

Євген Кобзарук (клавіші)

Дмитро Леонов (бас-гітара)

Після випуску кількох кліпів гурт почали називати інтернет-сенсацією в таких міжнародних медіа, як Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Музичне відео на пісню «Knock Knock» стало вибуховим, зібравши понад 100 мільйонів переглядів у мережі та отримавши нагороду за найкращу концепцію на Berlin Music Video Awards.

Після випуску першого EP «Bittersweet» учасники Brunettes Shoot Blondes стали зірковим гостями на вокальному шоу «Х-фактор» телеканалу СТБ, виступили на розігріві Hurts та The Neighborhood, зіграли на найбільших європейських фестивалях: Sziget (Угорщина), Colours of Ostrava, Metronome Festival (Чехія), Waves Vienna (Австрія) тощо.

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В 2016 році гурт з піснею «Every Monday» пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення-2016. Останній реліз – EP «Hips» – був випущений минулого року разом з однойменним кліпом, виконаним в унікальному стилі BSB. Новий EP з’явився на головній сторінці Apple Music у понад 14 країнах. Крім того, кліп «Hips» отримав престижну американську премію Los Angeles Film Awards за найкраще музичне відео.

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