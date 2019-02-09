BAHROMA: історія створення, творчість та всі новини про гурт

Зовсім скоро вирішиться, хто поїде представляти Україну на міжнародний музичний конкурс до Тель-Авіва. 16 учасників претендують на заповітне місце переможця Національного відбору на Євробачення-2019, серед яких гурт BAHROMA. Про склад і творчість української рок-групи читайте в матеріалі.

BAHROMA – український альтернативний музичний гурт, що існує вже 10 років. Дебютував із піснею «Надолго». 2011 року музиканти стали фіналістами в Нацвідборі на Євробачення. BAHROMA вирішила спробувати свої сили і цього року! І ось колектив уже в списку учасників та зовсім скоро виступить на Національному відборі, щоб вибороти своє право представляти Україну на Євробаченні-2019.

До складу гурту входять:

Роман Бахарєв – гітара, вокал

Дмитро Крузов – гітара

Юрій Нацвлішвілі – бас-гітара

Олександр Баринов – ударні

У 2014 році BAHROMA випустила свій дебютний альбом «Внутри». Три роки тому у світ вийшов міні-альбом під назвою «Іпі», що включає п’ять композицій, в тому числі вже відому шанувальникам «Пока-пора». Саунд-продюсером запису виступив клавішник гурту «Океан Ельзи» Мілош Єліч. 10 червня 2015 року музичний колектив презентував відеороботу на трек «На глубине». Пізніше гурт випустив 1-й сингл з третього альбому «Плюс Минус Равно».

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Цього року група вирушає в тур «Полный тур ДОМ». Вони відвідають як українські, так і європейські міста, такі як Будапешт, Берлін, Вільнюс.

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