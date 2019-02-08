Сьогодні, 8 лютого, о 20:00 на телеканалі СТБ вийде відразу 2 серії детективного серіалу «Загадка для Анни». Головна героїня — слідча Анна Кірєєва — намагається допомогти кожному, хто опинився в біді. Але хто врятує її власну сім’ю?

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Багато хто вважає, що робота слідчого — не жіноча справа, однак Анна Кірєєва успішно доводить зворотне. Вона безстрашна жінка, яка цілком і повністю віддається своїй роботі.

Але Анна припускається великої помилки, яка руйнує її родину. Жінка розкладає на кухонному столику фотографії трупів, постійно говорить про злочини. Звичайно, не кожен чоловік витримає таке.

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Хоч її коханий і працює в поліції, він вважає, що вдома йому потрібна ніжна дружина, а не колега. Поки Анна намагається врятувати свій шлюб, на горизонті з’являється новий чоловік — капітан поліції Вадим Терещенко.

Глядачів чекає гострий сюжет, цікава детективна історія і, звичайно, любовний трикутник. Чи зуміє Анна врятувати свої стосунки з чоловіком? Чи жінка піддасться чарівності нового капітана поліції?

Video: «Загадка для Анни»: СТБ покаже відразу 2 серії детективного серіалу Серіал Загадка для Анни - 5, 6 серія виходять в ефір уже 8.02.2019! Дивіться анонс серій фільму Загадка для Анни на СТБ

Дивіться детективний серіал «Загадка для Анни» 8 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ!

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