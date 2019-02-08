Ведучий проекту «Страва честі» Юрій Ковриженко назвав топ-5 улюблених кулінарних книг, гідних вашої уваги. Як перетворити процес готування на справжнє мистецтво? Як влаштований світ кулінарії? Дивіться добірку корисних книг від нашого ведучого!

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Марко П’єр Уайт «Диявол на кухні»

Раджу прочитати всім, хто хоче пов’язати своє життя з кулінарією. Особливо корисна для молодих людей, які думають про вибір професії. Книга детально описує, як потрібно поводитися в тому віці, коли робиш вибір, і чому ваш вибір повинен пасти на цю галузь.

Ентоні Бурден «Про їжу. Строго конфіденційно. Записки з кулінарного підпілля»

Книга, яка допомагає зрозуміти, як становився ресторанний бізнес, як розвивалася кухня, як мислить шеф. Це не книга рецептів, а, скоріше, про життя ресторану зсередини. У книзі ви знайдете безліч Лайфхак приготування їжі. А також вона про філософію як про інструмент приготування їжі.

Мішель Брасс «Основна кухня»

Гастрономічна книга, яка вчить скрупульозності, відточенності в деталях і уваги до кожної дрібниці. Мішель Брасс — один з основоположників руху Slow Food (міжнародна громадська організація, що протистоїть системі швидкого харчування. — Прим. ред.), а саме його ресторанної сторони. Одним із перших почав працювати з локальними продуктами і фермерами. У книзі розкривається «магія» — як перетворити звичайний продукт на щось дивовижне.

Массімо Боттура «Ніколи не довіряй худому італійському кухареві»

Класна книга, в якій зібрані не тільки рецепти, а й роздуми одного з найкращих світових шеф-кухарів про їжу: культуруі її вживання, що означає їжа для людства і яку роль в ній відіграє культура. Їжа, яку ми їмо, залишається десь у нас в підсвідомості.

Мамин зошит з рецептами

Моя перша кухонна книга в житті, яка асоціюється з дитинством. У кожного з нас мами зберігали подібні зошити з найкращими рецептами. Завжди, коли на кухні пахло смачним печивом або новим пирогом, я розумів, що цей зошит відкритий. Він нагадував фоліант алхіміка з великими знаннями. Адже це все перетворювалося в неймовірно смачні страви.

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