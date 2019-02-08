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Юрій Ковриженко назвав топ-5 улюблених кулінарних книг

08.02.2019

Ведучий проекту «Страва честі» Юрій Ковриженко назвав топ-5 улюблених кулінарних книг, гідних вашої уваги. Як перетворити процес готування на справжнє мистецтво? Як влаштований світ кулінарії? Дивіться добірку корисних книг від нашого ведучого!

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Марко П’єр Уайт «Диявол на кухні»

Марко Пьер Уайт «Дьявол на кухне»

Раджу прочитати всім, хто хоче пов’язати своє життя з кулінарією. Особливо корисна для молодих людей, які думають про вибір професії. Книга детально описує, як потрібно поводитися в тому віці, коли робиш вибір, і чому ваш вибір повинен пасти на цю галузь.

Ентоні Бурден «Про їжу. Строго конфіденційно. Записки з кулінарного підпілля»

Энтони Бурден «О еде. Строго конфиденциально. Записки из кулинарного подполья»

Книга, яка допомагає зрозуміти, як становився ресторанний бізнес, як розвивалася кухня, як мислить шеф. Це не книга рецептів, а, скоріше, про життя ресторану зсередини. У книзі ви знайдете безліч Лайфхак приготування їжі. А також вона про  філософію як про інструмент приготування їжі.

Мішель Брасс «Основна кухня»

Мишель Брасс «Основная кухня»

Гастрономічна книга, яка вчить скрупульозності, відточенності в деталях і уваги до кожної дрібниці. Мішель Брасс — один з основоположників руху Slow Food (міжнародна громадська організація, що протистоїть системі швидкого харчування. Прим. ред.), а саме його ресторанної сторони. Одним із перших почав працювати з локальними продуктами і фермерами. У книзі розкривається «магія» — як перетворити звичайний продукт на щось дивовижне.

Массімо Боттура «Ніколи не довіряй худому італійському кухареві»

Массимо Боттура «Никогда не доверяй тощему итальянскому повару»

Класна книга, в якій зібрані не тільки рецепти, а й роздуми одного з найкращих світових шеф-кухарів про їжу: культуруі її вживання, що означає їжа для людства і яку роль в ній відіграє культура. Їжа, яку ми їмо, залишається десь у нас в підсвідомості.

 

Мамин зошит з рецептами

Мамина тетрадь с рецептами

Моя перша кухонна книга в житті, яка асоціюється з дитинством. У кожного з нас мами зберігали подібні зошити з найкращими рецептами. Завжди, коли на кухні пахло смачним печивом або новим пирогом, я розумів, що цей зошит відкритий. Він нагадував фоліант алхіміка з великими знаннями. Адже це все перетворювалося в неймовірно смачні страви.

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