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Другий день Масляної — «загравання»: традиції

08.02.2019

Кожен день слов’янського свята Масляна має свою назву, звичаї та традиції. Другий день Масляної називається «заграванням». Що заведено робити цього дня, які існують звичаї та традиції? Читайте в нашому матеріалі!

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Традиції другого дня Масляної

  • Назва масляного вівторка говорить сама за себе, адже саме цього дня починалися святкові гуляння, ігри, катання на засніжених гірках, санях, веселі вистави і забави. Села перетворювалися на справжній карнавал, звідусіль лунав сміх та співи.
  • Всі звичаї другого дня Масляної зводилися не тільки до веселощів, а й до сватання. Катаючись на гірках, женихи виглядали собі наречених, а красуні поглядали на своїх суджених, щоб після Великого посту зіграти весілля.

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  • Для сімейних пар також існувала традиція — вони неодмінно повинні були разом скотитися з гори, щоб бути щасливими разом.
  • На вулицях панувала неймовірна атмосфера. Всі наряджалися, танцювали і співали, після чого відправлялися за стіл, традиційно ласуючи апетитними частуваннями.

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  • Головною святковою стравою, звісно, були млинці з найрізноманітнішими начинками, а також вареники, випічка та солодощі.

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