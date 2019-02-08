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Всі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2019

08.02.2019

Яка пісня сподобається вимогливій європейській публіці, передбачити неможливо. За 63 роки історії конкурсу на Євробаченні перемагали кардинально різні артисти, жанри і пісні. Національний відбір на Євробачення-2019 також рясніє різноплановими музикантами. Які композиції претендують на право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі світу? Дивіться і слухайте в матеріалі конкурсні треки. Нагадуємо, що перший півфінал Українського Нацвідбору пройде вже 9 лютого.

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The Hypnotunez – «Hey»

LETAY – «Мила моя»

VERA KEKELIA – «WOW»

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ЦеШо – «Hate»

YUKO – «GALYNA GULIALA»

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Brunettes Shoot Blondes – «Houston»

BAHROMA – «Назавжди-Навсегда»

Ivan NAVI – «All For The Love»

ANNA MARIA – «My Road»

KAZKA – «Apart»

KiRA MAZUR – «Дихати»

Braii – «Maybe»

KHAYAT – «Ever»

MARUV – «Siren Song»

LAUD – «2 дні»

Freedom-jazz – «Cupidon»

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