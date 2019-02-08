Музиканти соціального рейв-бенду «ЦеШо» розповіли, що після жеребкування відчули радість і бажання працювати. На порядковий номер, під яким виступатимуть, вони відреагували позитивно, бо не мали конкретних побажань. «ЦеШо» повністю задоволені та з нетерпінням чекають на прямий ефір. Детальніше читайте в інтерв’ю з учасником Нацвідбору на Євробачення-2019.

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Який плануєте виступ?

Ми спробуємо зробити концентрат мистецтва, яким переважно ми займаємось. Поєднання театру, музики, ляльок, думки і віжуала. Важливим моментом є те, що віжуал для нас намалював 13-річний хлопчик, і ми побачимо сприйняття світу і роздуми про ненависть очима дитини. До речі, концепція сприйняття світу дітьми і нашої відповідальності перед цим також є в нашій композиції, хоча це не очевидно на перший погляд. У самому виступі ми спробуємо з цим попрацювати.

Зараз вже майже всі конкурсні пісні відомі. Після того, як почули їх, кого бачите своїм головним конкурентом?

У художньому плані усіх вважаємо конкурентами, адже кожен вірить у свою музику. Кожен іде на конкурс з певною метою, значить, має свою силу. У колі лідерів може опинитися будь-хто. Але в суто людському сенсі – сподіваємось лише на здорову конкуренцію.

Продовжіть фразу: вам потрібна перемога, щоб…

Щоб вступити в діалог із суспільством і бути почутими. Питання, які ми прагнемо піднімати своєю музикою, є гострими і важливими саме зараз. Так ми відчуваємо себе в мистецтві. Віримо, що в цьому покликання музики і мистецтва загалом. Конкурс – хороша можливість діалогу.

Що хочете передати своїм прихильникам, тим, хто за вас вболіває?

Велика подяка нашим новим і давнім прихильникам. Вдячні за підтримку, зараз вона нам дійсно потрібна. Зі свого боку намагатимемось зробити усе, щоб точно не розчарувати тих, хто в нас вірить.

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Зараз є багато так званих хейтерів, які розбирають пісню на частини та говорять про кожну композицію щось неприємне. Яке ваше ставлення до такої критики?

О, це питання дуже влучне стосовно нашої пісні «Нate»! Навіть у своєму питанні ви вжили слово «хейтери». Отже, хейтерство – це конкретне явище, певна тенденція суспільства. На жаль. Власне про це наша пісня. Ми часто спостерігаємо, що несприйняття, агресія і, зрештою, ненависть – ті почуття, які переважають все більше і більше. Ті, хто хейтить нашу пісню, насправді її рекламують, бо підтверджують її актуальність. Виходить замкнене коло. Нам цікаво над цим міркувати і це досліджувати. А загалом на критику реагуємо нормально і спокійно. Ми прагнемо рости і вдосконалюватись.

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