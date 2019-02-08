Смузі-боул «Авокадо» від Мирослави Ульяніної
08.02.2019
Багато смузі боулів не буває, а багато корисних сніданків – тим більше. Покроковий рецепт смузі-боулу «Авокадо» від ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної знайдете в матеріалі. Будьте здорові!
Інгредієнти:
Основа:
- Авокадо
- Банан
- Шпинат
- Мелене насіння льону – 1 ст. л.
- Апельсиновий фреш
Топінг:
- Насіння соняшнику – 1 ст. л.
- Насіння гарбуза – 1 ст. л.
- Гранола
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Приготування:
- Всі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури.
- Готовий смузі перелити в глибоку миску.
- Прикрашаємо смузі топінгом.
- Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку або мак. Вийде ще гарніше!
Смачного!