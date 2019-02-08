Багато смузі боулів не буває, а багато корисних сніданків – тим більше. Покроковий рецепт смузі-боулу «Авокадо» від ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної знайдете в матеріалі. Будьте здорові!

Інгредієнти:

Основа:

Авокадо

Банан

Шпинат

Мелене насіння льону – 1 ст. л.

Апельсиновий фреш

Топінг:

Насіння соняшнику – 1 ст. л.

Насіння гарбуза – 1 ст. л.

Гранола

Більше на тему: Зелена паста від Володимира Ярославського

Приготування:

Всі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури. Готовий смузі перелити в глибоку миску. Прикрашаємо смузі топінгом. Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку або мак. Вийде ще гарніше!

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ