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Смузі-боул «Авокадо» від Мирослави Ульяніної

08.02.2019

Багато смузі боулів не буває, а багато корисних сніданків – тим більше. Покроковий рецепт смузі-боулу «Авокадо» від ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної знайдете в матеріалі. Будьте здорові!

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Інгредієнти:

Основа:

  • Авокадо
  • Банан
  • Шпинат
  • Мелене насіння льону – 1 ст. л.
  • Апельсиновий фреш

Топінг:

  • Насіння соняшнику – 1 ст. л.
  • Насіння гарбуза – 1 ст. л.
  • Гранола

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Приготування:

  1. Всі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури.
  2. Готовий смузі перелити в глибоку миску.
  3. Прикрашаємо смузі топінгом.
  4. Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку або мак. Вийде ще гарніше!

Смачного!

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