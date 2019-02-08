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LETAY: топ-5 найкращих пісень

08.02.2019

Проект LETAY представив пісню, з якою виступить на Національному відборі. Композиція «Мила моя» закохує в себе з перших нот, як і інші пісні музикантів. Топ-5 пісень учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 – в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: квитки на Нацвідбір вже у продажу

 LETAY

LETAY – «Мила моя»

LETAY – «Кохайтесь»

LETAY – «Тримай веселу хвилю»

Більше на тему: LETAY: історія створення, творчість та всі новини про гурт

LETAY – «Світ чекає»

LETAY – «Вітер без пилу»

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