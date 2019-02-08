Де відсвяткувати День святого Валентина в Києві? Закохані парочки з трепетом чекають найромантичніше свято року. Якщо ви ще не вирішили, куди піти на День святого Валентина в Києві, зірка «Кріпосної» Анна Сагайдачна рекомендує відправитися в столичні заклади та відвідати концерти. Подробиці — в матеріалі.

Зимова країна на ВДНГ

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Де провести День святого Валентина? У Києві є особливе місце, де завжди святково і весело — це «Зимова країна на ВДНГ». Тут вас чекає безліч розваг та романтична обстановка: ярмарок, фотозони, каток та чарівна шоу-програма.

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Вартість: 35—290 грн

Вистава «Красуня і чудовисько»

Відсвяткувати День святого Валентина в Києві можна насолоджуючись театральною виставою. Сьогодні побачення в театрі отримують колишню популярність. Романтика, приглушене світло, гра акторів та ви, удвох дивитеся казку про любов у Молодому театрі. «Красуня і чудовисько» — чудова костюмована п’єса для закоханих тривалістю 1 год. 30 хв.

Де: вул. Прорізна, 17

Вартість: 40—80 грн

Lords of the Sound. Love Story

У День святого Валентина відбудеться романтичний концерт в Національній опері України. Музиканти оркестру Lords of the Sound подарують глядачам незабутні враження, виконавши найкращі світові шедеври. Їхній виступ наповнений романтичними мелодіями класиків та сучасних композиторів. У спеціальній частині програми закохані можуть насолодитися романтичними хітами Beyonce, Lana Del Rey, Joe Cocker, Scorpions, Adele, Sting, Depeche Mode, Barbra Streisand.

Коли: 14 лютого, 17:00; 20:00

Де: Національна опера України, вул. Володимирська, 50

Вартість: 200—2500 грн

Також в Києві є безліч закладів, які можуть порадувати вас романтичною обстановкою в День святого Валентина.

Любимый Дядя

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Затишний ресторан в серці столиці під назвою «Любимый Дядя» чудово підійде для святкування Дня святого Валентина. Тут приємна атмосфера, цікавий інтер’єр та унікальні страви. Відвідувачі зможуть замовити чудову вечерю при свічках і насолодитися святом закоханих.

Де: вул. Паньківська, 20

Середня ціна страв: 75—300 грн

Fandom Coffee Bar

Любителям запашної кави та смачних солодощів тут однозначно сподобається. Fandom Coffee Bar — ідеальне місце для тих, хто хоче влаштувати побачення в історичному центрі Києва. Заклад об’єднує в собі три концепції: ароматну каву свіжого обсмаження, європейську кухню і широкий вибір напоїв. Затишний інтер’єр — основна перевага ресторану. У закладі можна як поснідати, так і влаштувати романтичну вечерю при свічках на День святого Валентина.

Де: вул. Паньківська, 20

Середня ціна страв: 65—200 грн

Montecchi Capuleti

Відсвяткувати День святого Валентина в «Montecchi Capuleti» — чудове рішення для молодих людей. Історія кохання Шекспіра про Ромео і Джульєтту та затишне місце в самому серці Печерська — тут все відповідає романтичному настрою. Меню ресторану пропонує великий вибір італійської кухні. Навіть пари з дітьми зможуть прийти до закладу з малюком, залишивши його під опікою турботливої няні.

Де: вул. Щорса, 36-В

Середня ціна страв: 70—200 грн

Три вилки

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Столичний ресторан «Три вилки» підійде для посиденьок з коханою людиною в День святого Валентина. Заклад входить в мережу ресторанів «Нашої Карти». Гурмани Києва знають ресторан «Три Вилки» як місце, де звичні інгредієнти набувають зовсім нового смаку. На День святого Валентина закохані зможуть розслабитися та насолодитися особливим моментом.

Зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна вже вирішила, як відсвяткує найромантичніше свято в році. Дівчина обожнює проводити особливий день зі своєю сім’єю:

«Мій вибір, як відсвяткувати День святого Валентина, залежить від настрою. Минулого року я самостійно приготувала романтичну вечерю при свічках. А цьогоріч — не хочу залишатися вдома! Тому ми з коханим забронювали столик в одному з ресторанів мережі «Наша карта».

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