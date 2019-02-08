Учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 представили кліп на пісню «Нate», з якою вони виступлять на конкурсі. У своїй композиції соціальний рейв-бенд піднімає важливі питання, описуючи все те, що «ненавидять». Переглянути та оцінити кліп «ЦеШо» можна саме зараз!

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У конкурсній пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019 музиканти піднімають соціально важливі питання. У виступі «ЦеШо» планують створити концентрат мистецтва. Поєднання театру, музики, ляльок, думки і віжуалу: «Важливим моментом є те, що віжуал для нас намалював 13-річний хлопчик, і ми побачимо сприйняття світу і роздуми про ненависть очима дитини. До речі, концепція сприйняття світу дітьми і нашої відповідальності перед цим також є в нашій композиції, хоча це не помітно на перший погляд. У самому виступі ми спробуємо з цим попрацювати».

У кліпі для того, щоб показати все задумане, «ЦеШо» використовували кадри з фільмів, документальної хроніки і ролики із соціальних мереж. А колектив виступав у переходах Києва, граючи на музичних інструментах.

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