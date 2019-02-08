BAHROMA: топ-5 найкращих пісень українського гурту
08.02.2019
Ось і український альтернативний рок-гурт BAHROMA випустив свою конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019 – «Назавжди-Навсегда». Як і ця пісня, всі композиції колективу наповнені глибоким змістом. Артисти заявили, що головною родзинкою гурту є їхня музика. Давайте прослухаємо топ-5 композицій BAHROMA і переконаємося в цьому самі!
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BAHROMA – «На глубине»
BAHROMA – «Тихо»
BAHROMA – «Марина»
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BAHROMA – «На Юг»
BAHROMA – «Назавжди-навсегда»