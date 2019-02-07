Втеча з в’язниці – чи вдалий це вихід в ситуації Андрія? Не пропустіть заключні серії «За вітриною», щоб дізнатися, чи чекає хепі-енд цю історію кохання. Емоції зашкалюють, і знову все на межі життя та смерті. Дивіться 8 лютого о 20:00 одразу дві серії «За вітриною».

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Галина та Андрій знову в розпалі подій. Чи вдасться колишньому голові «Vetrov Plaza» втекти з в’язниці і чи зможе він врятувати кохану від ворожої кулі? Дивіться в заключних серіях мелодраматичного серіалу «За вітриною».

Video: «За вітриною»: не пропустіть заключні серії (Анонс) Серіал За вітриною - 15, 16 серія на сайті СТБ вже 8.02.2019. Про що сюжет 15, 16 серій За вітриною читайте в анонсі

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