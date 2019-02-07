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Смузі-боул «Ранковий» від Мирослави Ульяніної

07.02.2019

А ми продовжуємо розповідати вам про корисні сніданки, адже це запорука краси та здоров’я. Покроковий рецепт смузі-боулу «Ранковий» від ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної знайдете в матеріалі. Насолоджуйтесь!

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Інгредієнти:

Основа:

  • Свіжі або заморожені ягоди
  • Банан
  • Мигдальне молоко

Топінг:

  • Кокосова стружка – 1 ст. л.
  • Насіння чіа – 1 ст. л.
  • Насіння конопель – 1 ст. л.
  • Фрукти і ягоди на вибір

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Приготування:

  1. Всі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури.
  2. Готовий смузі перелити в глибоку миску.
  3. Прикрашаємо смузі топінгом.
  4. Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку або мак. Вийде ще краще!

Смачного!

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