А ми продовжуємо розповідати вам про корисні сніданки, адже це запорука краси та здоров’я. Покроковий рецепт смузі-боулу «Ранковий» від ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної знайдете в матеріалі. Насолоджуйтесь!

Інгредієнти:

Основа:

Свіжі або заморожені ягоди

Банан

Мигдальне молоко

Топінг:

Кокосова стружка – 1 ст. л.

Насіння чіа – 1 ст. л.

Насіння конопель – 1 ст. л.

Фрукти і ягоди на вибір

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Приготування:

Всі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури. Готовий смузі перелити в глибоку миску. Прикрашаємо смузі топінгом. Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку або мак. Вийде ще краще!

Смачного!

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