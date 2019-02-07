Смузі-боул «Ранковий» від Мирослави Ульяніної
07.02.2019
А ми продовжуємо розповідати вам про корисні сніданки, адже це запорука краси та здоров’я. Покроковий рецепт смузі-боулу «Ранковий» від ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної знайдете в матеріалі. Насолоджуйтесь!
Інгредієнти:
Основа:
- Свіжі або заморожені ягоди
- Банан
- Мигдальне молоко
Топінг:
- Кокосова стружка – 1 ст. л.
- Насіння чіа – 1 ст. л.
- Насіння конопель – 1 ст. л.
- Фрукти і ягоди на вибір
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Приготування:
- Всі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури.
- Готовий смузі перелити в глибоку миску.
- Прикрашаємо смузі топінгом.
- Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку або мак. Вийде ще краще!
Смачного!