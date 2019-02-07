25-річна Катерина Ковальчук грає головну роль у серіалі «Кріпосна» виробництва Starlightfilms і Film.ua. Прем’єра картини відбудеться взимку 2019 року на телеканалі СТБ, але знайомитися з героями починаємо вже зараз. Так, актриса розповіла, що вони з головною героїнею не дуже й відрізняються, незважаючи на різницю у два століття. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

За словами Катерини Ковальчук, Катя у житті та Катя у серіалі схожі, у них безліч подібних рис, та й смаки в одязі чимось збігаються:

«Ми дуже схожі з моєю героїнею Катею. Наприклад, стиль одягу в нас не дуже відрізняється. Якби ми були занадто різними, я б просто не підходила на цю роль. Катерина скромна, а я вже побачила життя, більш темпераментна, енергійна, більш відкрита. Я дуже люблю говорити все, як є, прямо відразу ж, не люблю щось у собі тримати, приховувати, я дуже емоційна. Але Катерина теж така, просто вона більш боязка».

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Сучасним дівчатам є чому повчитися у дівчат 19 століття. І насамперед це любов до себе, стверджує Катерина Ковальчук:

«Любити себе більше, поважати себе більше. Тоді життя було влаштоване так. Зараз усе простіше, легше, більш відкрито. З одного боку, це круто, але з іншого – це заважає любити себе. А якщо не любиш і не поважаєш себе, починаються проблеми психологічного характеру. Це заважає жити щасливо і просто насолоджуватися кожним днем, заважає бути щасливим.

У ті часи дівчата були так влаштовані: вони не могли дозволити до себе такого ставлення, наприклад, коли на них гримнути. Це вже було проблемою, такого не може бути, це ганьба. А зараз на нас можуть накричати, і це стало нормальним».

Із нетерпінням чекаємо на прем’єру серіалу «Кріпосна», щоб насолодитися чудовою костюмованою мелодрамою із Катериною Ковальчук у головній ролі.

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