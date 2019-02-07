Популярний бенд Freedom-jazz представив свою конкурсну пісню «Cupidon». Музиканти горді своїм творінням і радять відкрити серця цій композиції. Прослухати пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019 від Freedom-jazz можна саме зараз.

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«Ми такі щасливі нарешті поділитися з вами нашим неймовірним витвором! «CUPIDON», який ми представимо на Нацвідборі на Євробачення, вилетів у світ на своїх білосніжних крилах з повною обоймою стріл кохання! Тому відкривайте швидше йому свої серця і вушка!» – ділиться емоціями Freedom-jazz.

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