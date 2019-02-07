Актриса детективу «Загадка для Анни» Єлизавета Зайцева розповіла про свою роль у серіалі. Як Єлизавета Зайцева перевтілювалась у свою героїню Сюзанну? Та що вона думає про актрису Дашу Трегубову? Читайте у матеріалі.

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Єлизавета Зайцева в інтригуючому детективі «Загадка для Анни» зіграла дівчину легкої поведінки — Сюзанну. Юна актриса відверто розповіла про свою героїню:

«У мене немає нічого спільного з Сюзанною, ми — різні люди. Але це був цікавий досвід перевтілитися у негативного персонажа. Я старалася виправдати її вчинки та зрозуміти мотиви дівчини. Сюзанна дуже самотня. В дитинстві вона потрапила у дитбудинок, а далі… працювала повією. Гадаю, ця дівчина ненавидить людей, адже ніколи не відчувала справжньої любові».

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У 4 серії серіалу героїню страшно побили та познущалися над нею. Чи важко було Єлизаветі відтворити сцену побиття?

«Криваву сцену знімали о 4 ранку. А гримували мене майже три години. Ми дійсно передали весь біль, який відчувала бідна Сюзанна. Пам’ятаю, було страшно, коли підпалили будинок. Я все хвилювалась, щоб волосся не загорілося», — ділиться актриса.

Партнеркою Єлизавети Зайцевої у детективі стала неперевершена Даша Трегубова, яка грає головну героїню серіалу.

«З Дашею Трегубовою дуже цікаво працювати. Вона цілеспрямована, тому повністю віддається своїй роботі. Даша завжди тримає всіх під контролем, перевіряє кожне слово. Роль відважного детектива однозначно їй підходить», — резюмує Єлизавета.

Дивіться детективний серіал «Загадка для Анни» щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ!

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