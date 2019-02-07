Актори фільму «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк одружилися!
Актори фільму «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк одружилися! Доленосне рішення молодята прийняли під час участі в зйомках. Читайте подробиці.
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Закохані познайомилися 4 роки тому на зйомках серіалу «Бессмертник». За признанням Катерини, їх неможливо було зупинити — любов, пристрасть, емоції. Все як в красивому фільмі!
«Осінь-зима, 100 серій, один вихідний на місяць, а у нас роман. (Посміхається, — Прим.ред.) На побачення бігали по ночах», — розповідає актриса.
А потім їх двох затверджують у фільмі «Ніщо не трапляється двічі», на ролі чоловіка і дружини. Молоді люди задумалися — можливо це доля? І закрутилося: підготовка до весілля, знайомство з батьками…
«Ми дуже щасливі і готові до створення міцної люблячої сім’ї. До речі, Оксана Байрак після проекту стала добрим другом нашої сім’ї і навіть провела весільну церемонію. Сподіваюся, що фільм «Ніщо не трапляється двічі» зіграє таку ж ключову роль в серцях глядачів, як в наших життях», — відверто говорить Катерина Тишкевич.
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Редакція сайту STB.UA вітає молодят з весіллям. Будьте щасливі!