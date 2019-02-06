28 січня стартував серіал «За вітриною». Історія головної героїні розвивається досить бурхливо, і що буде далі – передбачити досить складно. Історія кохання головної героїні Галі може завдати дівчині, м’яко кажучи, багато клопоту. Але найголовніше питання: чи виживе Вікторія і чи будуть покарані кривдники? Дивіться в наступних серіях серіалу «За вітриною»!

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У попередніх серіях Андрій нарешті освідчився у своїх почуттях Галині. Так, це чудовий момент для шанувальників любовних казок. Але туманом у всій ідилії стало отруєння Вікторії. Чи виживе дівчина? І чи зможе пара Галини й Андрія пережити ураган на ім’я Ольга Радчук?

Отже, чому Ольга Радчук тримає зло на Андрія? Засновник «Vetrov Plaza» використовував її дочку, щоб йому було видано фінансування на розширення бізнесу. Вона думає, що саме Андрій винен у проблемах Вікторії та в тому, що дівчина потрапила до лікарні.

Подруга Галини вже зовсім на грані. В її житті знову з’явилася мати, яка вбила батька багато років тому. Чи зможе Світлана повірити в правду найріднішої людини на землі та пробачити її? 15 років це занадто багато для того, щоб почати довіряти з перших днів спілкування.

Video: «За вітриною»: в попередніх серіях мелодраматичного серіалу За вітриною - зміст серіалу з 1 по 8 серію. Чи буде жити Вікторія та чи покарають справжніх кривдників? Дивіться в наступних серіях

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