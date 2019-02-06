Серіал «За вітриною» відкриває нові грані. Галя змінилася, в ній не залишилося нічого від колишньої сором’язливої Попелюшки. Ну, хіба що сильне кохання до принца. Чи зможе героїня протистояти головному ворогу Ользі Радчук? Дивіться 7 лютого о 20:00 одразу дві серії «За вітриною».

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Найгірше у складній ситуації – втратити підтримку коханої людини. Наш герой, колишній голова «Vetrov Plaza», відчує всі відтінки болю від слів «не телефонуй мені більше». Тим часом Галина готує небезпечний план з порятунку Андрія, який може погубити і саму дівчину.

Video: «За вітриною»: чи зможе Галя витягнути Андрія з в’язниці (Анонс) Серіал За вітриною - 13, 14 серії на сайті СТБ вже 7.02.2019. Про що сюжет 13, 14 серії За вітриною читайте в анонсі

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