PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Вихідні у лютому 2019 року в Україні: скільки відпочиватимуть українці

06.02.2019

Новорічні свята вже позаду, а це значить, що у лютому українці відпочиватимуть лише по суботах і неділях. Однак, це не привід відмовлятися від гарного проведення часу, адже у найкоротшому місяці року є безліч інших свят, які можна відзначити. Скільки українці відпочиватимуть у лютому читайте в матеріалі.

Скорочених або додаткових вихідних днів у лютому українцям чекати не варто. Але останній місяць зими найкоротший, і багато хто трактує це як можливість наблизитися до весни.

Більше на тему: Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера

Цього року першим святом лютого стане Китайський Новий рік. Згідно з календарем він припадає на 5 лютого. Традиціями Китаю передбачено приходити в гості з мандаринами, які символізують багатство. На столі обов’язково повинні бути риба, рис, бобові та інші дари природи.

выходные в феврале

Також є міжнародні свята, які відзначають незалежно від національності. Їх головна мета зробити акцент на всілякі світові професії та цінності.

Серед таких 9 лютого, коли відзначають Міжнародний день стоматолога. Тому можете привітати своїх друзів і знайомих з цим днем.
17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти. Не забудьте своїм близьким зробити приємно або допомогти в їхніх справах.
20 лютого Всесвітній день соціальної справедливості.
А 21 лютого Міжнародний день рідної мови.

выходные в феврале

Традиційно головним святом останнього дня зими є День закоханих. Його заведено відзначати 14 лютого. Святковий четвер буде ще одним приводом освідчитися у своїх почуттях і провести день зі своєю коханою людиною.

выходные в феврале

Масляна цього року розпочнеться 4 березня. Тому у лютому народні гуляння обмежуються тільки двома святами.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Яни Пасинкової

Кількість робочих днів у лютому 2019 року: 20

Кількість вихідних днів у лютому 2019 року: 8

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати