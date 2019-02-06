Новорічні свята вже позаду, а це значить, що у лютому українці відпочиватимуть лише по суботах і неділях. Однак, це не привід відмовлятися від гарного проведення часу, адже у найкоротшому місяці року є безліч інших свят, які можна відзначити. Скільки українці відпочиватимуть у лютому — читайте в матеріалі.

Скорочених або додаткових вихідних днів у лютому українцям чекати не варто. Але останній місяць зими — найкоротший, і багато хто трактує це як можливість наблизитися до весни.

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Цього року першим святом лютого стане Китайський Новий рік. Згідно з календарем він припадає на 5 лютого. Традиціями Китаю передбачено приходити в гості з мандаринами, які символізують багатство. На столі обов’язково повинні бути риба, рис, бобові та інші дари природи.

Також є міжнародні свята, які відзначають незалежно від національності. Їх головна мета — зробити акцент на всілякі світові професії та цінності.

Серед таких 9 лютого, коли відзначають Міжнародний день стоматолога. Тому можете привітати своїх друзів і знайомих з цим днем.

17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти. Не забудьте своїм близьким зробити приємно або допомогти в їхніх справах.

20 лютого — Всесвітній день соціальної справедливості.

А 21 лютого — Міжнародний день рідної мови.

Традиційно головним святом останнього дня зими є День закоханих. Його заведено відзначати 14 лютого. Святковий четвер буде ще одним приводом освідчитися у своїх почуттях і провести день зі своєю коханою людиною.

Масляна цього року розпочнеться 4 березня. Тому у лютому народні гуляння обмежуються тільки двома святами.

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Кількість робочих днів у лютому 2019 року: 20

Кількість вихідних днів у лютому 2019 року: 8

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