Смузі-боул «Літній настрій» від Мирослави Ульяніної
06.02.2019
Ми вже ділилися з вами рецептом смузі-боулу від ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної. Але різновидів цього смачного сніданку є дуже багато! Покроковий рецепт смузі-боулу «Літній настрій» знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
Основа:
- Кокосове молоко
- Ананас
- Банан
- Заморожена полуниця
Топінг:
- Кокосова стружка – 1 ст. л.
- Нарізані фрукти на ваш смак
- Насіння гарбуза – 1 ст. л.
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Приготування:
- Всі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури.
- Готовий смузі перелити в глибоку миску.
- Прикрашаємо смузі топінгом.
- Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку або мак. Вийде ще краще!
Смачного!