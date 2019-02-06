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Смузі-боул «Літній настрій» від Мирослави Ульяніної

06.02.2019

Ми вже ділилися з вами рецептом смузі-боулу від ведучої проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної. Але різновидів цього смачного сніданку є дуже багато! Покроковий рецепт смузі-боулу «Літній настрій» знайдете в матеріалі.

summer смузи боул

Інгредієнти:

Основа:

  • Кокосове молоко
  • Ананас
  • Банан
  • Заморожена полуниця

Топінг:

  • Кокосова стружка – 1 ст. л.
  • Нарізані фрукти на ваш смак
  • Насіння гарбуза – 1 ст. л.

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Приготування:

  1. Всі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури.
  2. Готовий смузі перелити в глибоку миску.
  3. Прикрашаємо смузі топінгом.
  4. Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку або мак. Вийде ще краще!

Смачного!

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