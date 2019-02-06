«Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про актрису Анну Сагайдачну
Анна Сагайдачна з’явиться 25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ в костюмованій мелодрамі «Кріпосна». Сайт STB.UA пропонує вашій увазі добірку 10 фактів, які ви, можливо, не знали про талановиту актрису Анну Сагайдачну. Докладніше — в матеріалі.
Факт 1. Завжди мріяла про творчу професію
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Завжди хотіла стати або танцівницею, або музикантом, або актрисою. Але зупинилася на театральному закладі, адже професія актора поєднує в собі всі ці сфери діяльності. Родом я з маленького містечка, тому в театрах до вступу в КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого навіть і не була. Звичайно, з’являлися думки, що встпулю в юридичний виш. Але доля склалася зовсім інакше.
Факт 2. Брітні Спірс — кумир дитинства
Все дитинство любила творчість Брітні Спірс. Пам’ятаю, що збирала все про неї: плакати, постери та статті. Ними була обклеєна вся кімната. А коли вчилася в університеті, ціни на її концерт в Києві були космічні. Я і мріяти не могла, що коли-небудь потраплю на виступ улюбленої зірки. Але дива трапляються: друзі подарували мені квиток на Брітні.
Факт 3. Ада Роговцева — улюблена актриса
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Я була на всіх виставах Ади Роговцевої. І найяскравіші спогади саме в Театрі на лівому березі. Пам’ятаю, як Ада вийшла на сцену, спектакль ще не почався, а зал встав. І в театральному виші, сідаючи на підвіконня, я відчувала, що тут колись сиділа Ада Роговцева. Це дуже надихало!
Факт 4. Вміє грати на фортепіано та гітарі
Я вчилася в музичній школі по класу фортепіано. Але ненавиділа вчити сольфеджіо. А вже в театральному виші дуже полюбила співати та грати романси. Їх часто використовували в театральних постановках. Мені дуже навіть добре вдається співати романси. Піаніно не завжди під рукою, а ось гітара — інша справа. Звичайно, я не віртуозно володію інструментом, але улюблені романси можу виконати.
В серіалі «Кріпосна» Анна Сагайдачна самостійно виконуватиме пісні.
Факт 5. Має пірсинг
Я зробила пірсинг у пупку в підлітковому віці. Приховувала від мами, щоб вона не дізналась. Досі його ношу. І ще був у мене пірсинг у носі. Але зняла його, щойно вступила на перший курс театрального університету.
Факт 6. Любить екстрим
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З одного боку — я справжня екстремалка. З іншого — мене зупиняє професія актриси. Я ж можу покалічитися. Але коли робота змушує, завжди дивлюся страху в очі. Так, після зйомок в «Червоній королеві» я пішла долати страх висоти: почала займатися скелелазінням.
Одного разу мені пощастило потрапити у великий зал скелелазіння в Парижі. І там відбулася дивовижна зустріч з відомою актрисою «німфоманки» – Шарлоттою Генсбур. Вона виявилася затятою скелелазкою.
Факт 7. Собака Дейзі — домашній улюбленець
Якщо читали книгу або бачили фільм «Великий Гетсбі», точно знаєте головну героїню серіалу — Дейзі Б’юкенен. Точно так звуть мого улюбленця — американського стаффордширського тер’єра. Вважається, що це одна з найнебезпечніших порід собак у світі. Але добрішої тварини у ставленні до людей не зустрічала в житті.
Факт 8. Актрису вичитували за яскравий макіяж
Я рано почала фарбуватися, приблизно в 13 років. Макіяж був дуже яскравим і всі звертали на це увагу. На очах були всі кольори веселки. Згодом любов до зухвалого макіяжу пройшла. І пам’ятаю, як зустріла викладачку з математики, яка постійно мене вичитувала за косметику на обличчі. Вона подивилася на мене і сказала: «Як добре ти зараз виглядаєш, краще, ніж у школі» (сміється. – Прим. ред.).
Факт 9. Греція — країна, де збуваються мрії
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Я родом з дуже простої сім’ї. А переїхати дівчинці з маленького містечка і почати вчитися в Києві складно фінансово. Тому мріяти про поїздки за кордон я не могла.
Тільки знімаючись у французькому фільмі «Серіз» режисера Жерома Енріко, я вперше вирушила за кордон. Болгарія — перша країна, яку відвідала. Після зйомок я поїхала сама відпочивати в Грецію. Жила в найближчому місті до гори Афон, куди не ступає нога жінки. Я приходила до святої гори, сідала на камінчик і загадувала бажання. І все збулося. Це найбільш значуща поїздка в моєму житті!
Факт 10. Млинці — улюблена страва
Люблю страви, що їла з дитинства. Млинці — моя слабкість. У гуртожитку всі друзі знали, що Сагайдачна готує найкращі млинці. У мене є дуже багато смачних та цікавих рецептів. Крім млинців, я можу все приготувати. Моя мама — кухар, тому з дитинства знаю, як готувати багато страв.
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