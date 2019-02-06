Якщо в 2019 році ви чекаєте поповнення в родині і все вказує на те, що це буде хлопчик, то спеціально для вас дворазовий переможець і суддя «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець і астролог Хаял Алекперов дав кілька порад щодо підбору імені. Як назвати сина в 2019 році? Дізнайтеся в матеріалі.

Більше на тему: Як правильно назвати дитину у 2019 році? Імена для дівчинки від Хаяла Алекперова

2019-й за східним гороскопом – рік Жовтої Земляної Свині (Кабана). Люди, народжені під цим знаком дуже відкриті, довірливі, добрі і щедрі. Їм не притаманні інтриги і плітки. Як правило, вони відверті, а іноді навіть надмірно прямолінійні. Часто говорять те, що думають і від цього страждають. Але при цьому символ року наділяє їх умінням в будь-якій ситуації витягувати для себе користь і вигоду, а удача і фарт майже завжди супроводжує їх в їхніх починаннях. Вибираючи ім’я в 2019 році для своєї дитини слід враховувати ці особливості, щоб ім’я могло відповідати вдалим сторонам і рисам знаку, і при цьому могло «згладити гострі кути» в характері.

Імена для хлопчиків по місяцях 2019 року

Залежно від місяця народження дитини, потрібно підібрати йому правильне ім’я. Хаял Алекперов стверджує, що чоловіки, народжені в рік Свині (Кабана) – дуже добрі і щедрі. Їх можна назвати справжніми щасливчиками, особливо якщо мова йде про фінансові питання.

Найпопулярніші сучасні імена для хлопчиків по місяцях в 2019 році це:

Січень – Микола, Аркадій, Анатолій, Максим, Сергій, Євген.

Лютий – Арсеній, Олег, Борис, Тимофій, Кирило, Павло, Роман.

Березень – Нікіта, Ярослав, Юрій, Матвій, Артем, Антон.

Квітень – Микола, Іван, Лев, Філіп, Захар, Антон, Данило, Володимир.

Травень – Сергій, Віталій, Михайло, Борис, Кирило, Костянтин.

Червень – Михайло, Олексій, Всеволод, Іван, Дмитро.

Липень – Валентин, В’ячеслав, Михайло, Євген, Назар, Григорій, Степан.

Серпень – Родіон, Володимир, Юрій, Іван, Павло, Август, Валерій, Іван, Роман.

Вересень – Євген, Лаврентій, Андрій, Денис, Давид.

Жовтень – Павел, Григорій, Пилип, Олександр, Алан, Микола.

Листопад – Дмитрий, Сергій, Тимофій, Олексій, Василь.

Грудень – Ефрем, Мойсей, Максим, Денис, Артем, Едуард.

Але головне, що повинні пам’ятати батьки, вибираючи ім’я своїй дитині – не варто йти на поводу у моди, або намагатися догодити своїм рідним. Прислухайтеся до себе і свого серця. Воно – найкращий порадник!

Більше на тему: Методики раннього розвитку дитини: порада психолога Тетяни Ларіної

Імена для хлопчиків в 2019 році від Хаяла Алекперова

Коли ми даємо дитині ім’я, можемо разом з ним залучити в долю малюка вдалі шанси, фортуну або якийсь талант. Але разом з цим можемо навпаки «нагородити» своє чадо багатьма життєвими випробуваннями або рисами характеру, з якими йому доведеться боротися. А тому потрібно враховувати безліч чинників, підбираючи ім’я дитині. В першу чергу – дату його народження. Так як зодіакальний знак в союзі з ім’ям можуть давати найрізноманітніші результати. І знак за східним гороскопом в цьому плані дуже важливий.

Представники східного знака Кабана різнобічно розвинені, а тому можуть відшукати свою «золоту жилу» майже в будь-якій галузі. Одна з головних їх якостей – чесність. Вони не стануть обманювати і викручуватися ні в професійній сфері, ні в сімейному житті. Так як обман і несправедливість в будь-яких проявах дуже сильно їх зачіпає. Можливо вся справа в тому, що самі вони дуже довірливі і в спілкуванні з оточуючими схильні ідеалізувати людей. Чоловіки-представники цього знака, як правило, більше уваги звертають на гідності людей, в той час як на недоліки закривають очі. Все це разом з товариськістю і відкритістю, які їм притаманні, часто призводить до того, що в колі друзів чоловіка-Кабана з’являються заздрісники і недоброзичливці, яких він просто не може розпізнати.

Але якщо говорити про напористість, цілеспрямованість і войовничість духу – то тут чоловікові-кабану є над чим попрацювати. Так як в їхньому характері переважає м’якість і відхідливість. Якщо говорити простіше – представники цього знака можуть поступатися там, де стояло б проявити наполегливість.

А тому, вибираючи ім’я для хлопчика, народженого в рік Свині, варто орієнтуватися на імена з сильною енергетикою і навіть трохи войовничою енергетикою, щоб врівноважити м’якість їх характеру. Наприклад:

Олександр (від давньогрецького –«захисник»),

Микола (від грецького – «переможець народів»),

Ігор (від скандінавского – «войовничий»),

Микита (від грецького – «переможець»),

Андрій (від грецького – «хоробрий»),

Антон (від давньоримського – «вступає в бій»),

Арсен (від давньогрецького –«мужній»).

Також вдалими будуть імена, які символізують, стійкість, мудрість і проникливість. Наприклад:

Назар (від арабського – «погляд»),

Данило (від єврейського – «Бог мій суддя»),

Тимур (від тюркського – «залізний»),

Петро (від грецького – «скеля»).

Але як би ви не назвали свого сина, головне – любити його і оберігати від усіх бід цього світу. І не ім’я визначає характер людини, а виховання. Любіть і вкладайте в сина правильну енергетику, тоді він виросте справжнім чоловіком.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ