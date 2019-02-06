Не пропустіть перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2019 вже цієї суботи, 9 лютого! Зовсім скоро ви побачите виступи восьми конкурсантів. Це буде незабутнє шоу. Дивіться в прямому ефірі разом із телеканалом СТБ!

Більше на тему: YUKO: український гурт про майбутній виступ

Вже цієї суботи о 19:00 – перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. Ви побачите виступи The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA. Не пропустіть наймузичнішу подію року в Україні!

Video: Євробачення-2019: перший півфінал Нацвідбору в Україні стартує вже 9 лютого (Анонс) Відбір на Євробачення 2019 Україна - перший півфінал стартує вже 9 лютого 2019 року. Що чекає на глядачів в першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019

Більше на тему: Співачка MARUV про участь у Нацвідборі на Євробачення-2019

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ