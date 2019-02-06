Що подарувати на День святого Валентина коханій: 15 свіжих ідей

Що подарувати коханій? Напередодні Дня святого Валентина кожного чоловіка хвилює це питання. Квитки в кіно, квіти і прикраси – такі класичні варіанти вже набридли жінкам. Редакція сайту STB.UA підготувала для вас список цікавих і оригінальних ідей подарунків для коханої на 14 лютого. Читайте далі.

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Список подарунків на День святого Валентина для коханої

Подарунковий набір з улюбленими дрібницями

Спа-подарунок

Майстер-клас для двох

Дегустаційна екскурсія

Набір смаколиків

Зимове побачення на даху

Рольова детективна вечірка

Поїздка-сюрприз на вихідні для двох

Екстрим

Курс навчання

Похід у квест-кімнату

Шопінг зі стилістом

Професійна фотосесія з укладкою і макіяжем

Фруктова коробка

Зірка з неба

Читайте нижче подробиці про кожен із них.

Подарунковий набір з улюбленими дрібницями

Подарунковий набір з улюбленими дрібницями — один з найбільш універсальних і цікавих подарунків. Ви можете комбінувати складові за смаками і уподобаннями коханої.

Візьміть подарункову коробку, заповніть її улюбленими солодощами, сховавши на дно коробочку з красивою ювелірною прикрасою. Обв’яжіть коробку великим бантом і подаруйте з букетом квітів.

Як варіант також можете зібрати в подарунковій коробці всі дорогі серцю вашої половинки дрібниці: гарні шкарпетки, блокнот, симпатичну чашку, чай або каву, солодощі, косметику для тіла і листівку з освідченням у коханні.

Спа-подарунок

Якщо вам набридли звичайні походи в лазні, сауни і хамами — влаштуйте спа-вечір удвох вдома! Дізнайтеся улюблені аромати і зберіть спа-коробочку для романтичного вечора. Туди можна додати:

Натуральне мило

Сіль для ванн у гарній баночці

Свічки

Скраб для тіла

Олія або молочко для тіла

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Майстер-клас для двох

У сучасному темпі життя ми постійно забуваємо про свої мрії та бажання. Чому б не розділити з коханою жінкою її захоплення? Це може бути, наприклад:

Майстер-клас із кераміки

Майстер-клас із флористики

Майстер-клас із приготування шоколаду

Майстер-клас із фокусів

Майстер-клас радіоведучого

Дегустаційна екскурсія

Не хочете готувати, але хотілося б провести вечір в романтичній обстановці? Ідеальний варіант — гастровечір з дегустаціями. Це може бути:

Дегустація вин

Дегустація міцних алкогольних напоїв

Вечеря з безлімітним м’ясом

Дегустація сирів і м’яса

Набір смаколиків

Хто з нас не любить смачно поїсти? Зараз багато магазинів і ресторани пропонують гарні подарункові м’ясні або сирні набори, а також набори солодощів у милих упаковках. Можна вибирати вагу, кількість, комбінувати варіанти.

Зимове побачення на даху

Хочеться романтики, але за вікном все ще сніжно і холодно? Вихід є! Зимове побачення на даху з видом на вечірнє місто. Спеціальні обігрівачі, пледи і вино подарують тепло, а закохане серце зігріє навіть у люту негоду.

Рольова детективна вечірка

Якщо вам набридли романтичні вечері і хочеться якогось екшену, тоді вас точно зацікавлять рольові детективні вечірки. Вибираєте тематику, стаєте героєм сюжету і розв’язка сюжету у ваших руках!

Поїздка-сюрприз на вихідні для двох

Зовсім не обов’язково їхати за кордон. Придивіться цікаве місце на карті України і вперед по враження! Якщо ви не впевнені у виборі, є сервіси, які зроблять все за вас. Заповнюєте анкету і вирушаєте в захопливу подорож!

Екстрим

Розбавити сірі будні допоможуть екстремальні розваги. Чим ви хотіли б здивувати свою половинку? Може, це:

Екстремальне водіння

Картинг

Скелелазіння

Аеротруба

Вибір за вами!

Курс навчання

Вчитися ніколи не пізно. Підберіть для коханої цікаві курси навчання. Вони можуть включати в себе широкий спектр: від хобі до професійних навичок.

Похід у квест-кімнату

Сьогодні квест-кімнати пропонують безліч варіацій своїм відвідувачам. Ви можете приміряти на себе роль детектива, грабіжника, перевірити себе в хорор-кімнатах з живими акторами. Обіцяємо, без позитивних емоцій ви не підете!

Шопінг зі стилістом

Нічого надіти… Знайомі слова? Подаруйте коханій шопінг зі стилістом. Вам підберуть гардероб, який підкреслить переваги фігури, покаже, як комбінувати одяг і аксесуари, та створить універсальний повсякденний образ.

Професійна фотосесія з укладкою і макіяжем

Пам’ять людини з часом втрачає важливі та цінні моменти нашого життя. Збережіть їх надовго з допомогою фотосесії. Подаруйте коханій можливість відчути себе особливою. Довірте вибір образів і підкресліть красу за допомогою професіоналів.

Фруктова коробка

У зимовий період так хочеться трохи сонечка і тепла. Холод і сірість розсіє подарункова коробочка з екзотичними фруктами. Багато компаній пропонують коробки з гравіруванням, наклейками і написами. Вибір на будь-який смак і гаманець!

Зірка з неба

Пам’ятаєте, як співається у відомій пісні? Подаруйте зірку з неба і назвіть її будь-яким вподобаним ім’ям.

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Джерело фото: Pinterest

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