28 січня стартував серіал «За вітриною». Історія головної героїні розвивається досить бурхливо, і що буде далі – передбачити досить складно. Історія кохання головної героїні Галі може завдати дівчині, м’яко кажучи, багато клопоту. Але найголовніше питання: чи виживе Вікторія і чи будуть покарані кривдники? Дивіться в наступних серіях серіалу «За вітриною»!

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У попередніх серіях Андрій нарешті освідчився у своїх почуттях Галині. Так, це чудовий момент для шанувальників любовних казок. Але туманом у всій ідилії стало отруєння Вікторії. Чи виживе дівчина? І чи зможе пара Галини й Андрія пережити ураган на ім’я Ольга Радчук?

Video: «За вітриною»: в наступних серіях мелодраматичного серіалу За вітриною - зміст серіалу з 1 по 8 серію. Чи буде жити Вікторія та чи покарають справжніх кривдників? Дивіться в наступних серіях

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