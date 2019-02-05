«ЦеШо»: біографія, творчість та всі новини про артистів
«ЦеШо» – соціальний рейв-бенд, в якому артисти рефлексують над тим, що оточує нас щодня, але залишається непоміченим. Засновник та режисер гурту – Влад Троїцький. Дата заснування – 2016 рік.
П’ятеро акторів через поєднання музики та театру досліджують, хто ми, де та як живемо, говорять про проблеми сучасної людини. Разом з ними на сцені – їхні зменшені копії, п’ять ляльок у таких же комбінезонах та кольорових шапках. В руках музикантів – віолончель, контрабас, акордеон, мелодика, саксофон, ксилофон та перкусії.
До складу колективу входять:
Ігор Митальніков – перкусія, вокал
Маруся Іонова – віолончель, вокал
Марічка Штирбулова – акордеон, вокал
Надія Голубцова – контрабас, вокал
Катруся Петрашова – саксофон, мелодика, вокал
Звукорежисер – Максим Таран
Анімація – Олена Авдєєва
Восени 2018 року разом із програмою Center Stage «ЦеШо» здійснили свій перший тур Америкою. На їхньому рахунку – 13 концертів: у Гейнсвілі, Піттсбурзі, Вашингтоні, Портленді, Альбукерке, а також у Віфлиємі.