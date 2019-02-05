Смузі-боул зі спіруліною від Мирослави Ульяніної
05.02.2019
Здоровий спосіб життя нині став не лише популярним та модним, а й звичним для людей, які дбають про свій організм. Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна знає усе про корисну їжу! Покроковий рецепт смузі-боулу зі спіруліною, який є дуже корисною стравою, знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
Основа:
- Спіруліна
- Шпинат
- Банан
- Груша
- Кокосове молоко
Топінг:
- Нарізаний банан
- Кокосові чипси
- Гранола
- Квітковий пилок
- Ягоди годжі
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Приготування:
- Усі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури.
- Готовий смузі перелити в глибоку миску (bowl).
- Прикрашаємо смузі, для топінгу підійдуть такі інгредієнти: фрукти, свіжі або заморожені ягоди, горіхи, насіння (чіа, мак, льон, кунжут), сухофрукти (родзинки, фініки, курага), гранола.
- Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку чи мак, так смузі-боул можна зробити ще кращим.
Смачного!