Здоровий спосіб життя нині став не лише популярним та модним, а й звичним для людей, які дбають про свій організм. Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна знає усе про корисну їжу! Покроковий рецепт смузі-боулу зі спіруліною, який є дуже корисною стравою, знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Основа:

Спіруліна

Шпинат

Банан

Груша

Кокосове молоко

Топінг:

Нарізаний банан

Кокосові чипси

Гранола

Квітковий пилок

Ягоди годжі

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Приготування:

Усі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури. Готовий смузі перелити в глибоку миску (bowl). Прикрашаємо смузі, для топінгу підійдуть такі інгредієнти: фрукти, свіжі або заморожені ягоди, горіхи, насіння (чіа, мак, льон, кунжут), сухофрукти (родзинки, фініки, курага), гранола. Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку чи мак, так смузі-боул можна зробити ще кращим.

Смачного!

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