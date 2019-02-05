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Смузі-боул зі спіруліною від Мирослави Ульяніної

05.02.2019

Здоровий спосіб життя нині став не лише популярним та модним, а й звичним для людей, які дбають про свій організм. Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна знає усе про корисну їжу! Покроковий рецепт смузі-боулу зі спіруліною, який є дуже корисною стравою, знайдете в матеріалі.

спирулина смузи боул мирослава

Інгредієнти:

Основа:

  • Спіруліна
  • Шпинат
  • Банан
  • Груша
  • Кокосове молоко

Топінг:

  • Нарізаний банан
  • Кокосові чипси
  • Гранола
  • Квітковий пилок
  • Ягоди годжі

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Приготування:

  1. Усі інгредієнти відправити в блендер і змішати на високій швидкості до однорідної текстури.
  2. Готовий смузі перелити в глибоку миску (bowl).
  3. Прикрашаємо смузі, для топінгу підійдуть такі інгредієнти: фрукти, свіжі або заморожені ягоди, горіхи, насіння (чіа, мак, льон, кунжут), сухофрукти (родзинки, фініки, курага), гранола.
  4. Можна додавати корицю, какао, кокосову стружку чи мак, так смузі-боул можна зробити ще кращим.

Смачного!

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