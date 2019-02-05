Ксенія Симонова — переможниця першого сезону шоу телеканалу СТБ «Україна має талант» — продовжує підкорювати світ своєю творчістю! 4 лютого українська художниця вийшла у фінал шоу «America’s Got Talent: Champions». Ксенія захопила суддів пісочною анімацією та була удостоєна Golden Buzzer (золотої кнопки). Подробиці — в матеріалі!

У боротьбі за звання найталановитішої людини світу зійшлися переможці та фіналісти got talent з різних країн. Як зазначає представниця України, всього в шоу беруть участь 50 талантів. У кожному ефірі обирали двох найкращих: одного — за допомогою Golden Buzzer (золота кнопка, яку натискають або судді, або ведучий), другого — методом закритого глядацького голосування.

Ксенія Симонова представила чотирихвилинну пісочну анімацію «Do not Be Late», захопивши суддів і глядачів.

Творчість українки виділив ведучий шоу Террі Крюс за допомогою Golden Buzzer (золотий кнопки). Це дозволило учасниці автоматично пройти у фінал проекту без глядацького голосування.

«Я не очікувала такої зустрічі. Коли вийшла на сцену, судді встали! Я дуже спокійна людина, але цього разу була вражена, і на відео це видно. Ведучий Террі Крюс — чудовий, він тонко відчуває мистецтво, адже сам малює. Дуже йому вдячна, назавжди запам’ятаю, як він біг до цієї кнопки в червоному костюмі. Таке відчуття, ніби у мене День народження…» — поділилася емоціями Ксенія.

Раніше Ксенія Симонова присвятила свою пісочну роботу загиблому українському артистові Кузьмі Скрябіну. Вона намалювала основні моменти життя Андрія Кузьменка. Музичним супроводом до роботи стала пісня Кузьми Скрябіна «Добряк»

Наступний виступ Ксенії Симонової відбудеться вже 11 лютого у фіналі шоу «America’s Got Talent: Champions» разом з іншими дев’ятьма учасниками. Результати голосування стануть відомі 18 лютого.

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