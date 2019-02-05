Місячний календар стрижок на лютий 2019 року від Ярослави Федорової
Місячний календар стрижок на лютий 2019 року допоможе вам підібрати дні, які найкраще підходять для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимально позитивного результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в лютому 2019 року. Читайте у матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової докладніше.
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Надворі холодно, а це позначається на стані волосся і шкіри голови. А оскільки скоро День закоханих, варто підготуватися до відвідування салону заздалегідь, щоб в це свято бути найчарівнішою.
Щоб знати, які дні краще всього вибрати для запису до перукаря, читайте наш місячний календар на лютий 2019 року, він точно допоможе вам визначитися з датою.
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Сприятливі дні для стрижки в лютому 2019 року
Для відвідування салонів і перукарень краще вибирати дні, коли Місяць перебуває у Леві або Діві, такими в лютому 2019 будуть наступні дати: 1, 2, 11, 17 (друга половина дня), а також 18, 20, 21, 22, 28.
На ці дні сміливо записуйтеся до майстра, адже ваша стрижка безсумнівно вийде вдалою.
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Несприятливі дні для стрижки в лютому 2019 року
Утриматися від стрижок і експериментів із зачісками в лютому 2019 року необхідно в такі дати: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 27 .
Місяць вказує, що якщо піти на експерименти з волоссям в ці дати, то може статися все що завгодно, і ви навряд чи залишитеся задоволені результатом.
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Нейтральні дні для стрижки в лютому 2019 року
Відповідно, 5, 13, 14, 15, 26 лютого є нейтральними днями, і стригтися чи ні, вирішувати вам. Цілком можливо, що стрижка пройде на ура, але також можливі й не зовсім приємні ситуації, тому вибирайте тільки перевірених майстрів і салони.
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