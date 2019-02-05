Музиканти проекту LETAY представили пісню, з якою планують підкорити Нацвідбір в Україні. Відомо, що зірки вже брали участь у конкурсі два роки тому, але, на жаль, посіли останнє місце у півфіналі. Цьогоріч LETAY знову побореться за право представити Україну на Євробаченні-2019 з піснею «Мила моя», яку можна прослухати вже зараз.

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LETAY представили свою пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019. Композиція має назву «Мила моя». На своєму YouTube-каналі музиканти прокоментували ідею пісні так: «Життя швидкоплинне. Ніхто не знає, що буде завтра. Часом за мріями про майбутнє ми не цінимо те, що відбувається з нами сьогодні, щодня, щохвилини… Хоча це і є наше реальне життя. Особливо коли поруч справжнє Кохання!».



Нагадуємо, що в 2017 році музиканти вже брав участь в національному відборі на Євробачення і посіли там останнє місце у півфіналі. LETAY на цьому не зупинилися і в 2018 році знову подали заявку на участь у конкурсі. Яким буде виступ, ми побачимо згодом, а поки насолоджуйтеся композицією «Мила моя», яку LETAY обрали для виступу на Нацвідборі.

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