Коли починається Великий піст 2019
Перед світлим святом Воскресіння Христового християни дотримуються Великого посту. Щороку дати змінюються залежно від дати Великодня. Коли починається Великий піст 2019? Цього року він випаде на період з 11 березня по 27 квітня. Докладніше про Великий піст читайте в нашому матеріалі.
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2019 року Великдень святкуватимуть 28 квітня, а Великий піст починається 11 березня й триває до 27 квітня. У цей період люди очищаються не тільки фізично, а й духовно: намагаються не лаятися, не обговорювати одне одного, а також вести скромний спосіб життя в їжі, в одязі та стосунках.
Що не можна їсти під час Великого посту?
Під час Великого посту необхідно виключити:
- м’ясо;
- рибу (але є окремі дні, коли можна вживати);
- молочні продукти;
- здобну випічку;
- алкоголь.
Що можна їсти під час Великого посту?
Фрукти та овочі. Основа вашого харчування на період Великого посту – це варені і тушковані овочі. Ваші страви можна урізноманітнити морквою, буряком, капустою і картоплею. Також не заборонено вживати яблука, банани, цитрусові та всі сезонні фрукти.
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Білок. М’ясо, яйця і молочні продукти містять велику кількість білка. Для того, щоб ваш організм не відчував брак білка, слід вживати арахіс, сочевицю, а також бобові продукти.
Каші. Якщо ви звикли їсти кашу на молоці і з маслом, то на час посту доведеться про це забути. У раціон слід включити всі види круп, але варити виключно на воді.
Що не можна робити під час Великого посту?
Час Великого посту краще розцінювати як позитив, а не негатив. Піст складається не з того, в чому себе обмежуємо (не їсти м’яса, не дивитися телевізор, не ходити на вечірки тощо), а з того, на що витрачаємо час та зусилля. Усі обмеження можуть бути цінними не самі по собі, а як засоби для нашого духовного зростання. Аскетичні зусилля відкривають нам свободу. Головне ж у духовному житті — це робити усім добро та любити людей. Жити не заради себе, а для інших. Можна знайти багато корисних справ, які цілком у наших силах: зібрати речі для дитячого будинку, зробити щось по дому, приготувати вечерю батькам, розібрати завали у коморі, просто проводити щовечора півгодини зі своїми дітьми. Насправді, це нескладні речі, проте дуже важливі для нашого духовного життя.
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