«За вітриною»: ексклюзивне інтерв’ю з Дмитром Сарансковим

Дмитро Сарансков грає в серіалі «За вітриною» Романа, брата покійної дружини Андрія. Цей герой може одним поглядом навести справжній страх на людину. За маскою суворості він так відчайдушно бореться за мрію сестри. Але чи стоїть щось за цим? Докладніше читайте в інтерв’ю з Дмитром Сарансковим.

Більше на тему: «За вітриною»: ексклюзивне інтерв’ю з актрисою Ксенією Мішиною

Розкажіть нам історію свого персонажа в серіалі «За вітриною».

Роман – це людина з непростою долею. Він колишній військовий. Служив у гарячих точках. Загін, яким він командував, потрапив у засідку. Загинули майже всі. Романа було поранено. Стікаючи кров’ю, він три дні провисів під палючим сонцем на арматурі, куди його відкинуло вибуховою хвилею. Вище командування покинуло їх. Потрапив у полон. Втік. І назавжди втратив віру в людей. Єдиною людиною, яка допомогла йому впоратися з посттравматичним синдромом і повернутися до цивільного життя, була сестра. Після її смерті він закрився назавжди. Близьких людей у ​​нього не залишилося. Він присвятив всього себе тому, що було головною метою і мрією сестри, – «Vetrov Plaza».

У житті ви чимось схожі з Романом? Ви теж такий суворий, серйозний?

З Романом ми схожі тільки зовні, і то не зовсім. Для більшої жорсткості образу було прийнято рішення зробити його лисим. Думаю, що у звичайному житті ми навряд чи змогли б стати близькими друзями. Роман – людина-машина, людина у футлярі. Він занадто небезпечний! Як ви думаєте, ваш герой зможе прийняти вибір Андрія? Адже через Галю він готовий пожертвувати навіть «Vetrov Plaza» – мрією його покійної сестри. Роман НІКОЛИ не зможе прийняти вибір Андрія. Немає жодної причини, яка може виправдати для нього зраду Андрія. Саме зраду! І ніяк інакше.

Більше на тему: Наталка Денисенко розповіла про свого персонажа в серіалі «За вітриною»

Як ви думаєте, чого вашому героєві не вистачає для щастя? Адже він просто живе у вічному горі через втрату сестри.

У Романа свої пріоритети, цінності. Він живе глибоко у своєму світі. У ньому немає лояльності, там завжди йде війна і безстроковий воєнний стан. Тому і ставлення до оточуючих у Романа виключно через призму законів воєнного часу. Роман не шукає щастя! Щастя – це стан, що наповнює живу людину, а Роман помер ще тоді, в полоні, коли втратив віру в людей. Життя як таке йому не цікаве. Він не боїться навіть смерті.

Більше на тему: Як знімали серіал «За вітриною»: фотодобірка

Тепер запитання про вас. Чому вирішили повернутися до акторської діяльності?

Я повернувся у професію, тому що бути актором – це мій свідомий вибір, це те, що робить мене щасливим. Це веління моєї душі та серця. У актора є дивовижна можливість створювати власні світи, в які він запрошує глядача.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ