Яка пісня сподобається вимогливій європейській публіці, передбачити неможливо. За 63 роки історії конкурсу на Євробаченні перемагали кардинально різні артисти, жанри і пісні. Національний відбір на Євробачення-2019 також рясніє різноплановими музикантами. Які композиції претендують на право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі світу? Дивіться і слухайте в матеріалі конкурсні треки. Нагадуємо, що перший півфінал Українського Нацвідбору пройде вже 9 лютого.

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The Hypnotunez



LETAY



VERA KEKELIA



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ЦеШо



YUKO



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Brunettes Shoot Blondes



BAHROMA



Ivan NAVI



ANNA MARIA



KAZKA



KiRA MAZUR



Braii



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