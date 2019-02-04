Вже скоро на телеканалі СТБ стартує проект «МастерШеф. Професіонали». Суддівський склад буде не таким, як ми звикли. Членами журі стали: всіма шанований Ектор Хіменес-Браво, кондитер Єлизавета Глінська і шеф-кухар Володимир Ярославський. Коли чекати «МастерШеф. Професіонали» в ефірі, читайте в матеріалі.

Стало відомо, коли вийде в ефір «МастерШеф. Професіонали». Улюблене кулінарне шоу стартує зовсім скоро — 2 березня. На глядачів чекають не тільки оновлені конкурси і завдання, а й нові учасники — професійні кухарі. На ваших очах найкращі шефи країни творитимуть справжнє кулінарне мистецтво.

Більше на тему: Чизкейк «Нью-Йорк»: рецепт від Тетяни Литвинової

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали» на СТБ та на офіційному сайті STB.UA!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ