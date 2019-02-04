Як знімали серіал «За вітриною»: фотодобірка
04.02.2019
Під час зйомок серіалу «За вітриною» відбувалося багато цікавих моментів. Актори в один голос запевняють, що їхня творча команда була неймовірна. Глядач не бачить всього на екрані, але зараз у вас є можливість поглянути на процес зйомок. Дивіться нашу фотодобірку, щоб побувати «за вітриною».
Більше на тему: «За вітриною»: ексклюзивне інтерв’ю з актрисою Ксенією Мішиною
Пам’ятаєте, у 4 серії «За вітриною» події розвивалися дуже трагічно? Вікторія втекла з весілля, у Романа розбите серце, але за камерою можна було відшукати кілька сонячних усмішок.
Більше на тему: Наталка Денисенко розповіла про свого персонажа в серіалі «За вітриною»
Більше на тему: «За вітриною»: Сергій Басок дав ексклюзивне інтерв’ю