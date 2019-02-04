PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Як знімали серіал «За вітриною»: фотодобірка

04.02.2019

Під час зйомок серіалу «За вітриною» відбувалося багато цікавих моментів. Актори в один голос запевняють, що їхня творча команда була неймовірна. Глядач не бачить всього на екрані, але зараз у вас є можливість поглянути на процес зйомок. Дивіться нашу фотодобірку, щоб побувати «за вітриною».

Більше на тему: «За вітриною»: ексклюзивне інтерв’ю з актрисою Ксенією Мішиною

Пам’ятаєте, у 4 серії «За вітриною» події розвивалися дуже трагічно? Вікторія втекла з весілля, у Романа розбите серце, але за камерою можна було відшукати кілька сонячних усмішок.

за вітриною 2019

за вітриною фото

Image0001photo2

за вітриною 2019

за вітриною фото

Більше на тему: Наталка Денисенко розповіла про свого персонажа в серіалі «За вітриною»

за вітриною дивитися онлайн

за вітриною дивитися онлайн

за вітриною

Більше на тему: «За вітриною»: Сергій Басок дав ексклюзивне інтерв’ю

за вітриною 2019

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати