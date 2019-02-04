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Гороскоп на лютий 2019 року від Хаяла Алекперова

04.02.2019

Гороскоп на лютий 2019 року визначить найсприятливіші дні для реалізації своїх планів. А також чому варто приділити більше уваги, а яких справ зовсім уникати. Читайте гороскоп, який склав дворазовий переможець і суддя «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець і астролог Хаял Алекперов.

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Гороскоп на лютий 2019 — Овен

Цей місяць буде сприятливим для успішного завершення розпочатих справ. Саме час підтягнути ті завдання, які довго залишалися невирішеними. Наприклад – адміністративні або юридичні питання. У сфері особистих стосунків можливі конфлікти зі старшим поколінням. Порада зірок – поставитися уважніше до рекомендацій близьких людей.

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Гороскоп на лютий 2019 — Телець

Намагайтеся у лютому строго дотримуватися наміченого плану. Саме від цього залежатиме ваша продуктивність і успіх. В середині місяця можливе велике завантаження – одночасно може звалитися купа справ, як професійних, так і побутових. І щоб не допустити втоми, дратівливості та проблем зі здоров’ям – правильно розставте свої пріоритети.

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Гороскоп на лютий 2019 — Близнюки

Близнюки можуть неправильно сприймати слова оточуючих, вважаючи їх докором або несправедливою критикою. А це пряма дорога до конфліктів із близькими людьми та колегами по роботі. Тому намагайтеся частіше входити в становище інших людей і дивитися на ситуацію ширше. Є велика ймовірність, що ви не помічаєте очевидного й ігноруєте слушні поради.

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Гороскоп на лютий 2019 — Рак

Розташування небесних тіл подарує Ракам можливість насолодитися спокоєм і сімейним затишком. Представники цього знака зможуть знайти гармонію із самим собою і з навколишнім світом. А тому навіть на дрібні неприємності Раки будуть дивитися філософськи. Це не тільки збереже їхню нервову систему, а й наблизить до майбутніх успіхів.

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Гороскоп на лютий 2019 — Лев

Леви можуть стикнутися із загостренням хронічних захворювань. А тому не варто забувати про профілактику, правильне харчування і здоровий сон. В особистій сфері у самотніх представників знака можливі нові знайомства. Щоб вони мали успішне продовження – будьте відкритішими у спілкуванні та не зациклюйтеся на минулих невдачах. Сімейним Левам варто більше уваги приділяти рідним, аби уникнути можливих розбіжностей.

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Гороскоп на лютий 2019 — Діва

У лютому зірки дадуть Дівам можливість виправити свої минулі помилки. Будьте уважнішими до знаків, які посилає вам доля. У сфері особистих стосунків сімейних Дів очікують приємні сюрпризи. Не виключено, що партнер порадує вас романтичним подарунком. Самотнім представникам знака лютий обіцяє приємні та дуже перспективні знайомства.

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Гороскоп на лютий 2019 — Терези

У Терезів можуть виникнути труднощі у професійній сфері. Але пам’ятайте, що розчарування – зовсім не привід падати духом. Сприймайте їх як стимул йти вперед і не відкидайте підтримку близьких. У середині лютого зірки обіцяють Терезам несподівані доходи – чудовий привід порадувати себе приємними покупками.

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Гороскоп на лютий 2019 — Скорпіон

Не забувайте про те, що щастя любить тишу, не кричіть про свої успіхи та перемоги. Є велика ймовірність, що ваші заздрісники захочуть вам насолити. Сімейним знакам зірки обіцяють взаєморозуміння і гармонію у стосунках із партнером. Використовуйте цей час, аби залагодити непорозуміння і продуктивно обговорити важливі питання.

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Гороскоп на лютий 2019 — Стрілець

Оптимістичний настрій дозволить із легкістю вирішити питання у всіх сферах життя. Зірки обіцяють представникам знака приємні і дуже перспективні знайомства, які відкриють перед ними нові можливості. В кінці місяця намагайтеся більше часу приділяти близьким – їм знадобиться ваша допомога.

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Гороскоп на лютий 2019 — Козеріг

Зірки дадуть можливість розлучитися з баластом, який тягне вас на дно. Наприклад – кинути шкідливі звички або припинити спілкування з людьми, які користуються вашою прихильністю в корисливих цілях. В особистій сфері можливі непорозуміння з партнером. Щоб їх уникнути, спробуйте частіше розмовляти відверто.

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Гороскоп на лютий 2019 — Водолій

Водоліїв у лютому супроводжуватиме удача у багатьох їхніх справах і починаннях. Є ймовірність раптового прибутку або навіть виграшу в лотерею. А ось зі здоров’ям не все буде гладко. Про себе може нагадати травна система. Тож від строгих дієт та експериментів в харчуванні краще відмовитися.

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Гороскоп на лютий 2019 — Риби

Розташування небесних тіл обіцяє самотнім Рибам кардинальні зміни в особистому житті. Представники цього знака перебуватимуть у центрі уваги, а тому не за горами нові знайомства. У фінансових питаннях ситуація буде нестабільною – можливі непередбачені витрати. А тому намагайтеся планувати свій бюджет і уникати спонтанних, необдуманих покупок.

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