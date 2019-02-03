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У 1 випуску «Один за всіх»-13 з’ясують, хто вчинив жорстоке вбивство

03.02.2019

1 випуск проекту «Один за всіх»-13 взявся за розслідування жорстокого вбивства на Вінниччині. Двоє хлопців 7 годин катували й різали 22-річного Романа, який випадково опинився в їхній компанії. Що стане відомо у студії «Один за всіх» — дізнайтеся вже сьогодні.

один за всіх 13

1 випуск «Один за всіх»-13 розповість:

  1. За що Романа катували 7 годин і живцем розчленили?
  2. Чи причетний 8-класник до жорстокого вбивства?
  3. Хто міг стати наступною жертвою різників?
  4. Та хто назве справжні імена вбивць у студії «Один за всіх»?

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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 1 випуск «Один за всіх»-13 від 03.02.2019 на офіційному сайті!

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