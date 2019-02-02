Як оригінально привітати з Днем святого Валентина кохану людину, як висловити всі почуття, які складно описати словами? Мирослава Ульяніна поділилася з нами ідеями оригінальних способів показати любов другій половинці. Топ-10 способів, як привітати кохану людину з найромантичнішим святом, знайдете в матеріалі.

Книга вашої історії кохання. Тут може бути все, що тільки можна вклеїти або пришити! Квитки в кіно з першого побачення, спільні фото, гілочки першого подарованого букета, перша любовна записка.

Побачення мрії. Може, ваша половинка і не озвучувала інформацію на цю тему, але ви точно знаєте, що вона любить робити у вільний час, куди ходить на вихідних пообідати, де ніколи не була, але дуже хоче. Загалом, щоб ви не придумали робити і куди б не повели коханого чи кохану, це побачення запам’ятається вам обом!

«Я тебе люблю…». Почніть послання з цієї фрази. Кажуть, що люблять не за щось, а всупереч. Але в листі, який ви напишете, не обов’язково потрібно давати пояснення і вказувати всі ті позитивні якості, за які вас підкорила кохана людина. Напишіть, що відчуваєте, кожен раз, коли залишаєтеся наодинці, що подумали, коли вперше зустрілися очима і після першого поцілунку…

Спа-день. Приємні запахи, масаж, сауну і басейн із ароматним чаєм люблять усі! Це чудовий привід провести час разом у максимально розслабленому стані, без гаджетів, без сторонніх і, звичайно ж, оздоровитися.

Домашній улюбленець. Буває, що у нас не вистачає сміливості завести собі кішку, собаку або іншу тваринку. Якщо немає ніяких перешкод, щоб у коханої людини оселився чотирилапий друг, подаруйте їй це щастя!

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Квиток на концерт. Це повинен бути по-справжньому легендарний виступ, група або виконавець, якого кохана людина мріє послухати наживо дуже давно. А якщо концерт відбудеться в іншому місті або країні, у вас є всі шанси зробити ще й ідеальну романтичну подорож. Такий подарунок запам’ятається на все життя.

Спільна фотосесія. Ми часто забуваємо не те щоб друкувати, а й навіть зберігати на комп’ютер фотографії. А скільки знімків і зовсім губляться! Це ідеальний привід весело провести час і отримати не тільки спогади, але й надруковані фото з коханою людиною.

Переможіть страхи. Такий подарунок підійде для сміливих і впевнених особистостей. Але страхи є у всіх, і це не обов’язково банальні павуки або темрява. Тільки ви знаєте про речі, які не дають другій половинці йти вперед. Допоможіть коханій людині назавжди викреслити з життя цей негатив. Наприклад, організуйте зустріч-примирення, на яку не наважувалася ваша половинка.

Теплі посиденьки. Темп життя залишає бажати кращого, і часом нам просто не вистачає простого спілкування із найближчими людьми. Влаштуйте простий, але щирий і затишний вечір тільки для вас двох. Ви і відпочинете, і поговорите, і просто насолодитися компанією один одного.

Корисний подарунок. Є люди, для яких романтичним стане практичний презент. Та й не у всіх є можливість купити собі деякі речі. Дізнайтеся, що потрібно коханій людині, і подаруйте. Повірте, вона це оцінить.

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