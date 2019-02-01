Сьогодні, 1 лютого, о 20:00 на телеканалі СТБ стартує детективний серіал «Загадка для Анни». В основі сюжету захоплива історія слідчої Анни Кірєєвої, яка з легкістю розгадує таємниці інших. Але чи зможе героїня впоратися зі своєю? Дізнайтеся вже сьогодні!

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Даша Трегубова з’явиться в ролі, яка кардинально відрізняється від усіх попередніх героїнь актриси. На телеканалі СТБ вийдуть одразу 1, 2, 3, 4 серії серіалу «Загадка для Анни».

У серіалі «Загадка для Анни» глядачів чекають цікаві розслідування та несподівані повороти подій. Головний персонаж серіалу — Анна Кірєєва — уважна слідча, яка хоче зруйнувати кримінальний світ.

Незважаючи на успішну кар’єру, Анна нещаслива в особистому житті, оскільки не може мати дітей. Але загадкова подія кардинально змінює життя детектива. У жахливій аварії Анна рятує дитину, до якої сильно прив’язується. Чим же закінчиться детективна історія?

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Не пропустіть прем’єру захопливого серіалу «Загадка для Анни». Інтригуючий сюжет не залишить вас байдужим!

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