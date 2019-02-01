Цієї суботи, 2 лютого, телеканал СТБ покаже улюблений багатьма фільм «Мачуха» з голлівудською актрисою Джулією Робертс у головній ролі. Про що ця картина і чи підходить вона для сімейного перегляду — читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Буде страшно – посміхайся»: прем’єра фільму на телеканалі СТБ

2 лютого о 22:48 на телеканалі СТБ дивіться фільм «Мачуха» режисера Кріса Коламбуса, в якому головну роль зіграла Джулія Робертс. Це американська мелодрама, тому вона підходить для перегляду всією сім’єю, адже головною в картині буде тема доброти і розуміння. Крім Джулії Робертс головні ролі зіграли Сьюзан Сарандон і Ед Харріс.

Сюжет фільму «Мачуха»

Події розгортаються в невеликому місті, де всі все знають один про одного. Так незабаром стало відомо, що юрист Люк і редактор Джекі розлучаються. Але у них залишилося двоє діточок: Анна і Бен, яких вони вирішили виховувати разом.

Через якийсь час Джекі вирішує повністю зайнятися вихованням дітей, звільняється з роботи і переїжджає з ними в заміський будинок.

І все б нічого, але батько дітей починає зустрічатися з молоденькою дівчиною Ізабель (яку грає Джулія Робертс). І хоча та ніколи не мріяла про дітей, вона добре до них ставиться і всіляко дбає про них, коли вони приїжджають до батька.

Джекі починає ревнувати своїх дітей до молоденької пасії колишнього чоловіка і робити різні капості. Вона ні за що не примириться з тим, щоб дочки полюбили когось також, як її. Між Ізабель і Джекі починається справжнє суперництво за увагу підлітків.

Але все змінюється в якийсь момент, коли Джекі дізнається, що у неї рак. В цей же час Ізабель стає нареченою Люка, що зовсім не подобається колишній дружині. Через купу проблем, що навалилися, її психологічний стан залишає бажати кращого, але Люк з Ізабель намагаються всіляко її підтримувати.

Пройшовши через складне лікування, яке не дає результатів, Джекі усвідомлює, що жити їй залишилося недовго. Як вчинить далі Джекі? Чи зможе вона прийняти Ізабель в сім’ю і повірити, що та стане гарною мачухою для її дітей?

Дивіться 2 лютого о 22:48 на телеканалі СТБ розв’язку цього непростого, але дуже цікавого фільму.

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ