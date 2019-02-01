Привітання з китайським Новим роком 2019

У 2019-му році китайський Новий рік настане 5 лютого. Привітати близьких та друзів зі святом можна за допомогою оригінальних повідомлень! Редакція STB.UA зібрала для вас у матеріалі цікаві та оригінальні вірші, присвячені китайському Новому року.

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Хочу привітати вас,

У Китайський Новий рік,

Щоб веселий був ваш свято новорічне,

І скинули ви тяжкий вантаж турбот.

Нехай буде стіл накритий зло заметілі, негоди,

Шампанським налитий полнеющий келих,

Нехай буде у вашому домі тільки щастя,

Щоб найкращим рік прийдешній став.

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Китайский Новий рік! Ура!

Що за дивна пора!

Радість, пісні, дітвора

Носиться вже з ранку.

Всі готуються зустрічати,

Свято світлий відзначати.

Щастя, радості! І ось

Настає Новий рік!

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Піниться шампанське в келихах,

Стрілки на годиннику поспішають,

Всі китайці Новий рік зустрічають,

І на маскараді костюми очей рясніють.

З Новим роком вітаємо вас,

Нехай бажання збудуться всі нині,

В будинок нехай удача постукає,

Чари приємне нехай станеться.

***

Нехай Китайский Новий рік

Багато щастя принесе!

Якщо були невдачі,

Було важко іноді –

У новому буде все інакше,

Так трапляється завжди!

Щастя, бадьорості, успіхів,

Геть хвороби і біду!

Виконань всіх бажань

У наступаючому році!

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Ось тихою ходою ступаючи

Вже йде старий рік,

Ну а йому назустріч Новий,

Хоч і китайський, але йде!

Вітаємо всіх з цим роком,

Нехай вас доля береже,

Хай щастя буде і робота,

І нехай Господь благословить!

Вітання з Новим роком китайською мовою:

新年 快乐 (xīn nián kuài lè) – з Новим роком! (сін ньєн куай ле)

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