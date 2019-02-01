Вже зовсім скоро, 9 лютого, стартує Національний відбір на Євробачення-2019. Не пропустіть перший півфінал у прямому ефірі о 19:00. Конкурсанти підготували неймовірні номери, адже кожен хоче стати переможцем і представити Україну на Нацвідборі Євробачення-2019. Детальніше – в матеріалі.

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Video: Євробачення-2019: що чекає глядачів у першому прямому ефірі Нацвідбору Перший півфінал відбору на Євробачення 2019 вже зовсім скоро. Коли стартує і хто виступить в прямому ефірі першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019 Україна

9 лютого о 19:00 ви побачите виступ

У першому прямому ефірі Нацвідбору на Євробачення-2019 глядачів чекають неймовірні сюрпризи від конкурсантів: Brunettes Shoot Blondes зіграють на роялі, якого ще не бачив світ, а BAHROMA заспіває пісню, яка писалася все життя. Багато цікавого вже скоро на офіційній сторінці СТБ у Facebook та на STB.UA.

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