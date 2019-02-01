Володимир Захаренков приміряв образ слідчого в новому детективному серіалі «Загадка для Анни». Він зіграв відважного поліцейського Вадима Терещенка. Як актор вживався в роль? Детальніше про артиста та його персонажа в «Загадці для Анни» читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Загадка для Анни»: актори детективного серіалу

На телеканалі СТБ стартував новий серіал «Загадка для Анни». В перших чотирьох серіях інтригуючого детективу глядачі познайомляться із головним персонажем — поліцейським Вадимом Терещенком. Саме актор Володимир Захаренков грає відчайдушного детектива, який витрачає весь свій час на розкриття складних злочинів.

«Мій персонаж — Вадим Терещенко — капітан поліції, який працює на посаді слідчого. Він дуже позитивний та легкий на підйом. Вадим постійно усміхнений, добрий до людей та справедливий. І в цьому наша схожість. Звісно, він розуміє, що у світі повно негараздів. Але це не заважає йому ризикувати життям заради улюбленої справи. Адже Вадим — шибайголова! Цей чоловік постійно влипає в незрозумілі ситуації та виходить сухим із води», — ділиться актор.

Більше на тему: Даша Трегубова на варті порядку в серіалі «Загадка для Анни»

Роль Володимира Захаренкова кардинально відрізняється від усіх попередніх героїв артиста. Чоловік поділився, як проходив кастинг на роль в серіалі «Загадка для Анни»:

«Навіть перед пробами я відчував, що Терещенко — мій персонаж. Мені дійсно подобається його світогляд: як він ставиться до людей, як говорить і як сильно віддається роботі. Він прикольний чувак — і це головна фішка детективу! Своїм позитивом Вадим допомагає Анні забути про сімейну драму».

Більше на тему: Цікаві детективні серіали та фільми: топ-5 від Даші Трегубової

Дивіться щоп’ятниці детективний серіал «Загадка для Анни» о 20:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ