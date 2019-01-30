Юлія Федець: Наша мета – торкнутися найтонших струн глядацької душі

Ще й року не минуло відтоді, як проект «Слідство ведуть екстрасенси» отримав міжнародне визнання у фіналі фестивалю «New York Festivals World’s Best TV & Films 2018». Зараз же згуртована команда під керівництвом директора ТО Юлії Федець працює над новим сезоном найзахопливішої та наймістичнішої програми країни! Чим дивуватиме глядачів команда проекту і чим саме вразить цей сезон – далі в матеріалі.

Уважним читачам телеканалу СТБ вже відомо, що новий сезон «Слідство ведуть екстрасенси» буде присвячений темі кохання. Розкажіть більше про те, чого очікувати глядачам у нових випусках програми.

У новому сезоні глядач зможе побачити дуже яскраві, гострі, часом неймовірно драматичні історії про кохання. У класичних для «Слідства» жанрах – детективу і містичного детективу. У наших нових епізодах ми вирішили поміркувати на тему кохання. Адже це головне почуття у світі та неймовірна енергія. Вона може як творити, так і руйнувати. Ми народжені від кохання. Про кохання ми мріємо. Хочемо кохати і бути коханими. Всім би хотілося відчути таке кохання, яка не завдає болю і страждань, яке робить тебе щасливим. Але не завжди так буває. Скільки людей – стільки історій кохання. І у кожного вона своя… У когось кохання, яке окрилює, наділяє неймовірною силою, а у когось – кохання, яке вбиває. У новому сезоні шанувальники нашого проекту зможуть побачити різноманітні варіації на тему кохання. І все це – на прикладі реальних історій реальних жінок, які живуть серед нас.

З якими складнощами ви стикнулися, працюючи над новим сезоном?

Складність була в людських почуттях і переживаннях, з якими доводиться стикатися. Багато років ми працюємо з реальними історіями і реальними людьми, які дуже глибоко переживають часом неймовірно трагічні події свого життя. Вони запрошують нас, щоб експерти проекту провели своє розслідування. І часто вердикт екстрасенсів буває тією правдою, яку нікому б не хотілося почути. Наприклад, команду проекту запрошували розібратися в трагічній загибелі молодої жінки, члени родини якої не розуміли, що сталося і хто винен в цьому страшному злочині. На думку експертів проекту, вбивця – чоловік. У це складно було повірити рідним і близьким подружжя. Адже вони думали, що ці молоді люди – просто ідеальна пара. Ось як таке могло статися?!

Але не всі історії такі… Особисто мене дуже вразила історія про маленького хлопчика… Ми назвали її «На поклик ангелів». Це історія про найчистішу у світі материнську любов і про надію.

Вона про те, що, якщо ми когось любимо по-справжньому, ми будемо продовжувати це робити і після смерті коханої людини. Ми пов’язані якимись невидимими нитками, які ніхто і ніщо не зможе розірвати. Так мати впродовж 20 років зустрічалася зі своїм загиблим сином на місці, де його вбили. Вона, як і раніше, його сильно любить, незважаючи на те, що в реальному світі хлопчика вже давно немає…

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Які будуть нововведення в цьому сезоні «Слідство ведуть екстрасенси»?

Коли глядач побачить новий сезон в ефірі, він відразу помітить оновлену графіку. Вона – дуже ніжна, неймовірно жіночна і зворушлива. Концепт та ідею придумали ми, реалізували талановиті колеги з відділу дизайну СТБ під керівництвом Діми Литвиненка, а зняв прекрасний оператор Андрій Урбанський. З Андрієм ми знайомі давно, але ось попрацювати довелося вперше. Результатом залишилися задоволені. Сподіваємося, що глядачеві сподобається ця ніжна жіноча історія. Новим також є те, як ми працюємо з темою кохання і як ми її подаємо. Драматургія кожного епізоду буде складнішою – це точно. Якщо раніше у нас був чистої води детектив, то зараз ми будемо робити наші епізоди трохи мелодраматичними. Але аудиторія, яка любить містику і детектив, у нашому новому сезоні знайде і це. І найголовніше те, що улюблені обличчя наших глядачів (експерти. – Прим. ред.), найсильніші екстрасенси, як і раніше, дивуватимуть своїми здібностями.

Ваша команда за весь цей час зробила близько 250 випусків проекту. Напевно у вас часто запитують про справжність екстрасенсів і програми в цілому. Як ви на це реагуєте?

Спокійно. Ми з командою багато років тому придумали цей проект. Позиціонували і позиціонуємо його як проект кримінальних і містичних розслідувань, в якому працюють найсильніші екстрасенси країни. Відтоді нічого не змінилося. За час існування «Слідства» і «Битви» (під моїм керівництвом було вироблено 10 сезонів, з 6-го по 15-й) завдяки творчій групі проекту, експерту і екстрасенсам ми випустили на свободу 12 невинно засуджених, а деякі злочинці понесли заслужене покарання. Думаю, саме у цих людей та їхніх сімей потрібно запитати: «Чи справжні екстрасенси?». І почекати відповіді.

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В одному з минулих сезонів «Слідство ведуть екстрасенси» ви вперше в ефірі на телебаченні показували справжній спіритичний сеанс. Чи будуть в цьому сезоні такі ж неймовірні моменти?

Обов’язково! Уже в прем’єрному епізоді сезону глядачі побачать щось дуже вражаюче! Спілкування екстрасенсів з духом британської принцеси Діани. На це варто подивитися! Коли спостерігаєш за цим, виникає відчуття, що дійсно торкаєшся чогось неймовірного, незрозумілого і непізнаного! І це при тому, що камера здатна передати не все!

Рік тому “Слідство ведуть екстрасенси” нагородили престижною міжнародною премією в США. Як вплинула ця подія на роботу команди і продукт в цілому?

Отримувати нагороди, та ще такого високого рівня, неймовірно приємно і круто! Команду це дуже мотивує і надихає на подальше зростання в професії. Адже наш проект – єдиний на українському телебаченні, який вийшов у фінал одного з найбільш статусних у світі кіно і телефестивалів. У ньому беруть участь топи кіноіндустрії, такі як Netflix, Amazon, Hulu тощо. Також приємно усвідомлювати, що в Україні є команди, які роблять свою роботу добре. Причому настільки, що змогли звернути на себе увагу найкращих фахівців у світі (члени міжнародного журі). Те, що ми вийшли у фінал в жанрі кримінальної драми, неймовірно почесно! Тому що наші американські, британські, ізраїльські, а також скандинавські колеги в цьому жанрі дуже професійні. І їх дуже складно наздогнати. Але у нас це вийшло. Наше реаліті – проект без надзвичайних бюджетів, зміг конкурувати з найсильнішими теле- і кінопроектами у світі! У Нью-Йорку нагороди просто так, направо і наліво, не роздають. Вважаю, що це – подія для українського телеринку. Така висока оцінка міжнародного журі – це насамперед про драматургію і про команду. Адже для того, щоб вибудувати епізод емоційно і гостро, потрібно володіти майстерністю. При чому майстерністю високого класу. Добре, що професіонали зі світовим ім’ям це розуміють.

А яка мета у вас?

Передусім ми працюємо для українського глядача. І наша мета – достукатися до найтонших струн глядацької душі.

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Які історії вас здивували найбільше в новому сезоні?

Це, звичайно ж, історія про таємну дитину принцеси Діани. За версією екстрасенсів, саме через неї і вбили леді Ді. Це неймовірний поворот в розслідуванні трагічної загибелі британської принцеси. Адже принцеса Діана – це легенда. Жінка неймовірної краси, розуму і елегантності. Вона була і залишається ідеалом для дуже багатьох жінок у світі. І її така рання смерть досі залишається загадкою. Одного разу до нас звернулися люди з Волинської області зі свого питання. В процесі розслідування екстрасенсів виявилося, що ці дві сім’ї (британська королівська і українська) між собою пов’язані. Як саме? Відповідь на це питання – вже в прем’єрному випуску нового сезону. Також глядачі зможуть дізнатися: хто вона – таємна дитина леді Ді? Де вона зараз? І хто ж насправді вбив британську принцесу?

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